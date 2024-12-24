Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог

Обраний президент США Дональд Трамп хоче "справедливого, стійкого, безпечного" миру в Україні, заявив майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Президент дуже, дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме припинити вбивства й принести мир у регіон. Це його головний міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим. Він буде стійким. Він буде безпечним", - сказав Келлог в ефірі Fox Business.

Генерал зазначив, що в минулому відбувалися мирні переговори, включно з Мінським процесом, які "з тріском провалилися". За словами Келлога, Трамп не має наміру йти цим шляхом.

"Він розуміє важливість відносин, які він має зі своїми союзниками, а також з Володимиром Путіним. І він та людина, яка може довести це до кінця, і я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому", - заявив Келлог.

Раніше повідомлялося, що майбутній спеціальний посланець США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business у середу сказав, що і українська, і російська сторони на поточному етапі війни готові до можливих переговорів.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що під час візиту в Україну спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог пояснить, що саме він мав на увазі, коли говорив, що обидві сторони готові до переговорів.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Україна готується до візиту майбутнього спеціального посланця США з питань України Кіта Келлога, попередньо визначено дату.