Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі

Надання статусу податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt, суттєво полегшить адміністрування оподаткування користувачів, які продають товари і послуги через такі платформи, і саме такий підхід варто реалізувати в законопроєкті, який у 2025 році розгляне Верховна Рада, вважає голова профільного парламентського фінкомітету Данило Гетманцев.

"Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету. Тому я прихильник такого підходу, щоб платформа була податковим агентом", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що такі доходи пропонується оподатковувати за зниженою ставкою 5%, а таку спрощену процедуру адміністрування - коли платформа має виступати податковим агентом - пропонує й ОЕСР.

Водночас, зазначив Гетманцев, у моделі, яку розробило Міністерство фінансів, передбачалося, що платформа має відвантажити дані Державній податковій службі про фізичних осіб, а фізична особа повинна подати декларацію сама: задекларувати ці доходи, відзвітувати державі і сплатити податки.

"Це передбачає обов'язок для сотень тисяч наших співгромадян подання цих декларацій", - пояснив він, ще раз підкресливши, що варіант утримання податків самими платформами як податковими агентами вважає кращим.

Гетманцев також уточнив, що в разі реєстрації користувачів цифрових платформ як ФОП порядок оподаткування їхніх доходів через ці платформи буде іншим, там вони самі сплачуватимуть податок.

Як повідомлялося, програма розширеного фінансування України з МВФ містить структурний маяк про внесення до кінця квітня 2025 року законопроєкту, що запроваджує вимоги до податкової звітності операторів цифрових платформ.

Голова фінкомітету також зазначив, що Україна планує приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - DPI, учасниками якої є приблизно 30 країн. Цю угоду розроблено відповідно до модельних правил ОЕСР щодо звітності цифрових платформ і директив 2021 року, і для приєднання Україні необхідно ухвалити зазначений вище законопроєкт.

"Водночас у нас є успішний досвід імплементації обміну даними спільного стандарту звітності CRS, і, я думаю, що ми знаємо вже як це робити і зробимо так само ефективно. Єдине ще потрібно пам'ятати, що одночасно під ці правила потрапить безліч людей - кілька сотень тисяч наших співгромадян. Тож нам необхідно зробити все, щоб цей процес ми пройшли максимально безболісно. Для цього ми повинні передбачити спрощену процедуру адміністрування цього податку і знижену ставку", - ще раз зазначив Гетманцев.