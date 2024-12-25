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У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
14:42 24.12.2024 |
У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для підтримки українських військових, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров:
"Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом надаватиме нашим захисникам низку преференцій у повсякденному житті", - написав він у фейсбуці.
Він пояснив, що це означає: 500 000 користувачів "Армії+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги. Також це включає від "Укрзалізниці" - спеціальний резерв квитків для військових; від "Укрнафти" - знижки на пальне та 30% у меню АЗК.
Скористатися програмою зараз можуть військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ. Пізніше доступ буде відкрито для всіх сил оборони України.
Крім того, до програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримають дедалі більше привілеїв - від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів, повідомив Умєров.
"Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів", - зазначив міністр.
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