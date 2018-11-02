Каноническое нигде. Ни УПЦ МП, ни УПЦ КП больше не существуют

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Решать, в каком формате будет происходить Собор и объединение церквей, будет Вселенский патриарх.

Всем, кто до сих пор гадал и высказывал сомнения по поводу того, в каком статусе находятся украинские церкви и епископы после решения Священного Синода Константинопольской церкви о восстановлении своей юрисдикции в Украине, дал ответ архиепископ Тельмисский Иов (Геча) в своем интервью ВВС. Согласно разъяснениям владыки, после Синода в Украине пока нет никакой другой юрисдикции, кроме Вселенской, все украинские епископы являются епископами Вселенской церкви и находятся в подчинении патриарху Варфоломею. Вплоть до того момента, как патриарх созовет объединительный собор, который возвестит о появлении Православной церкви в Украине. После чего эта церковь получит Томос об автокефалии.

Это интервью прояснило многие до сих пор неясные вопросы. И хотя многие восприняли слова о юрисдикции Вселенского патриарха как ответ Чемберлену - Московскому патриархату - это универсальный ответ всем. Включая патриарха Киевского. И, возможно даже, ему в первую очередь.

Наверное, неслучайно, согласно информации источников, именно в "ставке" патриарха Филарета это интервью вызвало большое раздражение. Впрочем, согласно информации других - не менее компетентных источников - между архиепископом Иовом и патриархом Филаретом отношения довольно сложные, чтобы не сказать конкурентные.

Итак, согласно архиепископу Иову, в Украине нет ни УПЦ КП, ни УАПЦ, ни УПЦ МП. О том, что первых двух "как бы нет", начали говорить сразу после Синода на Фанаре. Но в Украине за подобные "разговорчики" сторонники (и даже официальные лица) Киевского патриархата немедленно клеили ярлык "агента Москвы". На архиепископа Иова подобный ярлык повесить труднее (хотя попытки делаются).

По словам владыки, Константинополь не легитимизировал - и даже не думал этого делать - УПЦ КП и УАПЦ, и связанный с ними раскол, как ему пытаются инкриминировать в Москве. Напротив, он их вовсе отменил - вкупе с УПЦ МП. Украина в данный момент находится в переходном периоде - от раскола к объединению - и он ознаменован тем, что есть епископы, митрополиты, клирики, которые живут в привычном церковном режиме де-факто, но те структуры, к которым они принадлежали до сих пор, больше не существуют де-юре. Все епископы и клирики находятся в одинаковом каноническом статусе - и, кстати, именно с этой целью были сняты анафемы с лидеров раскола, а епископы непризнанных церквей подтверждены в сане.

С 11 октября - с момента отмены акта 1686 года о передаче Киевской митрополии от Константинополя Москве - в Украине нет ни Московского патриархата, ни Киевского, и единственный легитимный глава церкви здесь - Вселенский патриарх. Он и будет распоряжаться ситуацией, созывать собор и решать, в каком формате будет происходить Собор и объединение.

Если это действительно так, то это удар не только - и уже не столько - для Московского патриарха и подчиненной ему УПЦ МП. Они свой удар получили еще 11 октября - и пока, кажется, так и не пришли в себя. Интервью владыки Иова - удар также по патриарху Филарету. Вся бурная деятельность УПЦ КП и ее главы в последние две недели - с титулами предстоятеля, названиями своей церкви, планами на проведение Собора и форматом этого Собора - в свете сказанного владыкой Иовом можно считать пустым сотрясением воздуха. Если не прямым проявление непокорности Вселенскому патриарху.

Однако это еще не все. Владыка Иов в своем интервью разбивает все планы, представленные публике предстоятелем УПЦ КП на Собор и "после Томоса". Согласно предложению патриарха Филарета, в Соборе могли принять участие и голосовать только те епископы, которые подписали обращение о предоставлении автокефалии в апреле. В основном это епископы УПЦ КП. Все идеи привлечь к собору как можно больше епископов из УПЦ МП патриарх и его окружение отвергали и, кажется, прикладывали немало усилий к тому, чтобы представители УПЦ МП сами не захотели приходить на "собор Филарета". В медиа сформировалось стойкое мнение о том, что было бы хорошо держать "московских попов" подальше от украинской поместной церкви. А сам патриарх Филарет предлагал в качестве выхода из положения двойную юрисдикцию - "после Томоса" у нас будет и украинская церковь, и РПЦ в Украине для тех, "кто не захотел присоединиться" (на условиях УПЦ КП).

Этот план владыка Иов опроверг. С его точки зрения двойная юрисдикция - это нонсенс. Юрисдикция может быть только одна. В данный момент в Украине это юрисдикция Вселенского патриарха. "Послетомоса" будет юрисдикция митрополита/патриарха Киевского. Московской юрисдикции уже нет и не будет в будущем ни в каком статусе - ни "первой", ни "второй" ни стопятисотой. "Двойная юрисдикция" невозможна, потому что это нарушает принцип "один город - один епископ".

Да и не нужна она, потому что цель Вселенского патриарха в Украине - не просто дать автокефалию или оторвать кусок от РПЦ, а преодолеть разделение украинской церкви. Автокефалия - не самоцель, а механизм, который, по мнению Фанара, должен преодолеть раскол. Поэтому объединение украинских православных в одну церковь может быть только тотальным. Это принципиально для Фанара. Те же, кто не захочет присоединиться к украинской православной церкви, окажутся не в "альтернативной юрисдикции", а просто в каноническом нигде.

Скажу сразу: это не станет зеркальной ситуацией с "каноническим нигде", в котором находились украинские "раскольники" до 11 октября 2018 года. Верные УПЦ КП и УАПЦ были выброшены из канонического общения, потому что не желали признавать московскую церковь, которой де-факто оставалась УПЦ МП. Автокефалия Православной церкви в Украине призвана преодолеть эту гибридную двойственность, при которой быть каноничным украинским православным можно было только признавая своим духовным центром заграничную недружественную столицу. После Томоса украинское православие потеряет повод для внутреннего конфликта - его центром будет Киев. Если кому-то из украинских православных и дальше захочется находиться в каноническом подчинении Москвы, это будет означать, что у них что-то не так с пониманием православной веры.

Сколько времени займут переговоры и поиск модели единства, способной охватить как можно большую часть украинского православия - вот самый интригующий вопрос. Владыка Иов намекнул, что если для этого понадобятся годы, значит, так тому и быть, но он рассчитывает на то, что аж так сильно дело не затянется. В конечном итоге, решение будет принимать Вселенский патриарх - и о степени готовности, и о созыве собора, и о его формате. Все украинские епископы и заинтересованные стороны просто "должны ожидать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования", - отметил владыка Иов. Когда Вселенский патриарх сочтет нужным, он даст знать через своих экзархов.

Пока остается непонятным, насколько точно архиепископ Иов "перевел" решения Синода на Фанаре на "общепонятный" язык интервью и как много "от себя" он вложил в этот перевод - владыка, как уже было сказано, не совсем беспристрастен в "украинском вопросе". Но одно не вызывает сомнений: переиграть Константинополь на каноническом поле и Москва, и Киев вряд ли сумеют.

А всем участникам потенциального объединения следует тренироваться в терпении и смирении. Судя по всему, эти прекрасные качества им еще понадобятся.