Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist

 

Україна продовжує розвивати ракетну індустрію попри невизначеність з подальшою військовою допомогою від партнерів. Треба близько року, щоб довести виробництво власних ракет до можливостей, які б серйозно загрожували Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Як пише видання, один з проектів - це ракета "Трембіта", яка має швидкість 400 км/год та дальність 200 км. Однак для досягнення Москви в Україні розробляється більш потужна модель. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань.

На думку The Economist, дрони великої дальності допомогли Україні відновити рівновагу, однак тепер їх збивають у дев'яти з десяти випадків. Саме тому президент України Володимир Зеленський доручив перейти до складніших для перехоплення ракет. Була поставлена мета - до кінця року випустити 3000 одиниць. Менш як десять нових ракет і ракетних дронів уже готові до польоту. До них може приєднатися ще десяток розробок меншого масштабу

Як пише видання, найпомітніші проекти - це "Нептун" і "Грім-2". Обидві ракети фінансуються українським урядом. Попри це подробиці ракетної програми України не розголошуються.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9910
  0,1149
 0,27
EUR
 1
 43,6454
  0,1340
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес