Природные аномалии не страшат украинских страховщиков

Руденко Виктория / FinClub

Тропические ливни, которые этим летом стали регулярными в Украине, обернулись убытками для автомобилистов, владельцев магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах или в полуподвальных помещениях. Большинству граждан придется самостоятельно нести эти потери, поскольку лишь небольшая их часть страхует свое движимое и недвижимое имущество. Страховщики не верят, что погодный Армагеддон вызовет взрывной рост интереса к их услугам.

Киев, Львов, Черновцы, Тернополь, Одесса - это лишь часть городов, которые за последний месяц пережили аномальные ливни. Подтопленные автомобили, залитые водой магазины и кафе, поврежденное упавшими деревьями и рекламными щитами имущество - наиболее распространенные виды повреждений. Только за одну неделю в столице было повалено 300 деревьев и 8 опор линий электропередач. На вопрос, кто заплатит пострадавшим, у власти ответ простой.

Замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что ущерб за автомобили, утопленные во время ливня в Киеве, должны возместить страховые компании, а не мэрия или «Киевавтодор», которые отвечают за состояние городской инфраструктуры. «За июль-август количество обращений по страховым случаям с автомобилями на 15-20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - подсчитал менеджер технического ассистанса «КОРИС Украина» Владимир Стрильчук.

Береги автомобили

Страховщики признают лишь небольшой прирост количества обращений автомобилистов. «Рост количества убытков по КАСКО, связанных с погодными условиями, конечно, есть, но мы не можем назвать его драматическим. Всего заявлено 15 убытков, из них в Киеве - десять», - рассказал заместитель вице-президента по операционной деятельности СК «АХА Страхование» Руслан Грабко. Первый зампред правления СК «Альфа Страхование» Оксана Руденко поведала о том, что в их компании зарегистрировано всего три пострадавших автомобиля и два обращения по имуществу (затопило два магазина). Все события произошли в Киеве.

В СК «ИНГО Украина» отметили, что из-за непогоды компания получила «незначительное количество обращений, которое минимально повысило среднесуточные показатели». В СК «ВУСО» обратились восемь владельцев затопленных автомобилей. Шесть из них - в Киеве. «По этим автомобилям наши аварийные комиссары выезжали на событие, ущерб оценивается в пределах от 6500 до 40 000 грн. Это зависит от степени повреждения автомобиля, его рыночной стоимости и стоимости работ по восстановлению», - подсчитал глава правления «ВУСО» Андрей Артюхов. «Летом у нас по Киеву было заявлено пять страховых случаев по риску «Стихийное бедствие» на сумму свыше 150 тыс. грн. В целом по Украине по этому риску было заявлено 40 убытков на сумму свыше 500 тыс. грн. 90% из них уже выплачены», - отметил директор департамента клиентских сервисов СГ «ТАС» Виктор Панасюк.

Большинство страховщиков пока не подсчитали размер потенциальных выплат. «Слишком рано говорить о размере ущерба, поскольку его оценка требует большего времени, чем по убыткам от ДТП, поскольку для проведения качественной диагностики электрооборудования и двигателя автомобиль должен высохнуть. Если говорить об имуществе, то полную картину ущерба также можно установить только после высыхания», - говорит Руслан Грабко.

Основные причины для страховых выплат - повреждение автомобиля градом, водой, падающими ветками деревьев, столбами. «Наиболее распространенной причиной убытков застрахованных автомобилей было падение веток. Также водители наезжали на скрытые под водой препятствия, что привело к повреждению бамперов, крыльев и колес. Есть автомобили, пострадавшие от затопления. Все они подпадают под стандартное покрытие полиса КАСКО», - говорит начальник управления андеррайтинга СК «ИНГО Украина» Александр Плутаев.

На свой страх и риск

Некоторым автовладельцам страховщики отказывали. Самая распространенная причина отказа - гидроудар. «Гидроудар - ситуация, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода. Если во время движения автомобиля он въезжает в большую лужу, то вода легко может попасть в мотор через воздушный фильтр. Поршень в этом случае не сможет нормально работать. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесет последствий двигателю. Повреждения могут быть достаточно серьезными, вплоть до капитального ремонта», - поясняет Владимир Стрильчук.

Гидроудар часто является исключением из страховых случаев либо покрывается только в премиальных договорах страхования. «Гидроудар является исключением из договора страхования, потому если уровень воды на дороге поднялся близко к высоте воздушного фильтра автомобиля, мы не рекомендуем пользоваться в этот день автомобилем, поскольку гидроудар влечет за собой значительные затраты на ремонт двигателя (либо даже его замену)», - говорит директор департамента андеррайтинга и перестрахования СК «Провидна» Оксана Мотузенко. Страховщики готовы включить гидроудар в перечень дополнительно оплаченных рисков. «При желании клиента мы включаем этот риск в страховое покрытие за дополнительную плату. Сейчас думаем над тем, чтобы включить этот риск в стандартный договор», - сказал Андрей Артюхов.

Цены останутся на месте

Страховщики обещают, что природные аномалии не повлияют на стоимость КАСКО. «Вся продуктовая линейка по КАСКО была пересмотрена в начале года, и на сегодня тарифы по страхованию имущества и КАСКО менять нецелесообразно», - говорит Оксана Мотузенко. «Пересматривать тарифы по договору только из-за того, что прошел дождь, будет неразумно, так как это приведет к значительным колебаниям цен на рынке», - поясняет директор департамента урегулирования убытков «Арсенал Страхование» Заурбек Хетагуров.

Вице-президент СК «АХА Страхование» Максим Межебицкий пояснил, что риск катастрофических убытков такого рода уже включен в цену продуктов. «В данном случае убытки не являются катастрофическими и вписываются в стандартную статистику», - пояснил топ-менеджер.

Большая вода

Выросло и количество страховых случаев по затоплению имущества. «В наши отделения поступают заявления о затоплении магазинов, кафе и других помещений, которые находятся на первом этаже либо в полуподвальных помещениях. Больше всего в таких случаях страдает офисная техника, а также мебель», - рассказывает Оксана Мотузенко. В СГ «ТАС» зафиксировано одно обращение по затоплению магазина, расположенного на ул. Хрещатик в Киеве. Оксана Руденко оценила средний размер ущерба по таким страховым случаям в 100-300 тыс. грн.

Руслан Грабко отметил, что страховые обращения в «АХА Страхование» не связаны с кафе или ресторанами. «Владельцы таких заведений, к сожалению, не активно прибегают к услугам страхования для защиты своего имущества. Больше убытков у нас связано с повреждением магазинов и товаров в них, например, магазинов электроники. Есть также убытки, связанные с повреждением водой офисных помещений, отелей, прилегающих территорий», - уточнил он. Заурбек Хетагуров отметил, что такие случаи единичные: страхование имущества еще меньше популярно, чем КАСКО, которое и так не является широко распространенным видом страхования.

Пока гром не грянет

Большинству потерпевших от природных катаклизмов придется самостоятельно ремонтировать поврежденное имущество, но вряд ли все они пойдут за страховкой на случай повторения беды. «Каждый раз после таких случаев мы отмечаем незначительное увеличение спроса на страхование. Как правило, это явление имеет ситуативный характер и приводит к росту количества договоров на 2-3% от стандартного уровня роста», - говорит Александр Плутаев. «Спрос на договоры имущественного страхования может повыситься, но это будет временно - пока живы воспоминания о последствиях прошедшего ливня. В то же время для сознательного и регулярного страхования своего имущества одного такого инцидента оказывается мало», - сетует начальник управления страхования транспортных рисков департамента андеррайтинга и перестрахования СГ «ТАС» Ольга Кулик.

При этом ряд страховых компаний задумываются над разработкой продукта для малого и среднего бизнеса, который во время природных аномалий может потерять все свое имущество. «На рынке, где страховая культура еще недостаточно развита, такие страховые продукты продаются лучше всего, поскольку их наполнение максимально понятно клиенту», - говорит Ольга Кулик. Такие продукты-конструкторы уже предлагает «АХА Страхование» и СГ «ТАС». Клиент сам может выбрать перечень рисков и размер страховой суммы. Как правило, перед заключением договора СК проводит осмотр и оценивает помещения. Тариф составляет от 0,3-0,4 % от планируемой страховой суммы, а размер страховой суммы зависит от стоимости объекта и того, что подлежит страхованию (конструкции, отделка, мебель, компьютеры). Некоторые договоры предусматривают документальное подтверждение собственником заведения стоимости застрахованного имущества.