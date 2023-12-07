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Банкіри очікують зниження облікової ставки НБУ на 1 п.п. 14 грудня
Національний банк України (НБУ) 14 грудня знизить облікову ставку на 1 процентний пункт (п.п.) - з 16% до 15% річних, такою консенсусною думкою поділилися банкіри на пресконференції Асоціації українських банків (АУБ).
Як зазначив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, збереження ставок за депозитними сертифікатами (ДС) під час попереднього зниження облікової ставки 26 жовтня з 20% до 16% свідчить про острах Нацбанку втрати інтереси клієнтів банків у гривневих депозитах, що призведе до збільшення попиту на валюту на ринку.
"Сподіваюся, що це (зниження) буде 1%, як і прогнозують колеги, що це не буде новим таким шоком. Імовірність дуже мала, що ставку буде зменшено більше, ніж на 1%", - висловив свою думку представник ПриватБанку Микита Мишаков.
Він також, як і Мамедов, вважає, що якби на минулому монетарному засіданні Нацбанк діяв більш різко і не зберіг ставки за депосертифікатами, то значна частина грошей могла б піти на валютний ринок, що негативно вплинуло б на курс.
Директор департаменту казначейських операцій Банку інвестицій та заощаджень Максим Думанський вважає, що зниження ставки на 1 п. п. на найближчому засіданні буде гарним компромісом для НБУ з погляду стимулювання банків до нарощування кредитування реального сектору і збереження привабливості гривневих активів.
"Очікуємо від Нацбанку збереження операційного дизайну в тому варіанті, в якому він є", - сказав також банкір.
Мамедов із Глобус Банку нагадав, що жовтневі зміни в операційному дизайні зі скороченням пропозиції тримісячних ДС були натяком регулятора банкам звернути увагу на інші фінінструменти, насамперед - облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
За його словами, в результаті з 1 грудня Глобус Банк скоротив свою суму вкладень у 3-міс. ДС приблизно на 600 млн грн, що є значною сумою.
"Мені здається, що головним зараз буде питання про те, як ту суму, яка зараз перебуває в Національному банку, в інструментах депозитних сертифікатів більш ніж на три місяці, перевести в портфель облігацій", - вважає Мамедов.
Радник із питань банків і фінансів центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз, який також очікує зниження облікової ставки до 15% річних, додав, що НБУ абсолютно непередбачуваний у змінах операційного дизайну. "Це, мені здається, занадто дорого для банків: постійно змінювати свою систему, постійно адаптувати її під постійні зміни операційного дизайну", - зазначив експерт.
Дубогриз вважає, що Нацбанк у цьому напрямку міг би бути більш передбачуваним і давати більш прямі натяки ринку щодо своїх планів зміни операційного дизайну на наступних засіданнях. Фінансовий експерт дотримується думки, що НБУ не змінюватиме операційний дизайн монетарної політики, принаймні до січня.
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