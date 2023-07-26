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Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни - нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу
17:28 26.07.2023 |
Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування зменшується від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування.
Визначальним чинником зростання обсягу коштів клієнтів став вищий рівень відсоткових ставок за депозитами. Додаткові чинники - регуляторні вимоги, пропозиція від бізнесу та наміри фінустанов змінити структуру фондування.
Банки надалі очікують зростання обсягу зобов'язань у ІІІ кварталі за рахунок надходження коштів від населення та бізнесу. Лише 14% респондентів планують залучати оптове фондування в майбутньому. Це найнижчий показник за увесь час опитування, впровадженого у 2021 році.
Середня вартість фондування у ІІ кварталі, за оцінками банків, зросла. Про зростання ставок за депозитами для домогосподарств зазначили рекордні 95% респондентів. Частка відповідей про здорожчання вкладів бізнесу менша та знизилася протягом кварталу.
Банки переважно очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення у ІІІ кварталі, водночас кошти бізнесу можуть стати дешевшими. Ціна оптового фондування дещо зросте.
Частка фондування у валюті знизилася, водночас значна частина респондентів і надалі очікує на її зниження.
Строковість фондування підвищується другий квартал поспіль, і банки очікують на збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.
Другий квартал поспіль 80% респондентів зазначають про збільшення загального обсягу їхнього капіталу за останні 12 місяців - зростання очікують майже три чверті опитаних. Тренд триває два квартали поспіль після року негативних оцінок.
Респонденти вчергове назвали прибутковість єдиним чинником збільшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.
Стабільно висока частка банків відзначила зростання вартості капіталу протягом останніх 12 місяців. Однак надалі банки очікують на деяке здешевлення капіталу.
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