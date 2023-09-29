Волатильність долара пов'язана з непередбачуваністю центробанків світу - аналітики

Валютним трейдерам стає дедалі складніше прогнозувати траєкторію курсу долара через непередбачувану політику провідних центробанків світу, пише The Wall Street Journal із посиланням на думку різних аналітиків.

Наразі доларовий індекс WSJ Dollar Index перебуває поблизу річних максимумів на тлі нещодавніх "яструбиних" коментарів представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС).

Федрезерв за підсумками минулого засідання спрогнозував ще один підйом ключової відсоткової ставки до кінця року й подальше збереження ставки на високому рівні протягом довгого періоду. Учасники ринку тим часом загалом більше не чекають на нові підвищення вартості запозичень й очікують, що наприкінці наступного року ставка становитиме близько 4,8%, хоча сама ФРС прогнозує показник на рівні 5,1%.

Така розбіжність між очікуваннями ринку й регулятора відображає неоднозначність макроекономічної статистики, причому не лише в США, а й у єврозоні, Японії та інших найважливіших економіках світу. Також є імовірність, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати ставки раніше, ніж Федрезерв, зазначає WSJ.

"Логіка підказує, що долар продовжить зміцнюватися, - сказав Джордж Кетрамбон із керуючої компанії DWS. - Але невизначеність монетарної політики ускладнює прогнозування. Можливо, Федрезерв закінчив (підвищувати ставку - ІФ-У), а можливо, на нас чекає ще кілька раундів".

ЄЦБ підвищив ключові ставки у вересні на 25 базисних пунктів, проте багато експертів вважають, що на цьому підйом може завершитися через слабкість економіки єврозони. Економіка США, навпаки, демонструє стійкість - у другому кварталі американський ВВП зріс на 2,1% у перерахунку на річні темпи.

Банк Японії стоїть осібно серед центробанків розвинених економік - японський регулятор дотримується вкрай м'якої грошово-кредитної політики останнє десятиліття, сподіваючись пришвидшити інфляцію.

Як наслідок, дохідність японських 10-річних облігацій наразі перебуває в районі 0,8%, тоді як держбонди США з аналогічним терміном погашення пропонують дохідність близько 4,6%. Дохідність держоблігацій Німеччини становить близько 3%, Великої Британії - 4,5%.

З початку року долар зріс на 14% до єни і на 1,5% до євро, однак просів на 1% до фунта стерлінгів.

"Є хороші підстави вважати, що справи в американській економіці йтимуть краще порівняно з іншими великими розвиненими економіками, - вважає старший аналітик OANDA Едвард Моя. - Я думаю, що розбіжності в процентних ставках гратимуть на руку долару".