Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, стабільний до єни

09:58 04.12.2025 |

Фінанси

Курс долара США слабко зростає в парах з євро і фунтом стерлінгів вранці в четвер, а також незначно змінюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Учасники ринку звертають особливу увагу на американські статдані в очікуванні грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться наступного тижня.

Звіт ADP Research, опублікований у середу, показав максимальне з березня 2023 року скорочення кількості робочих місць у приватному секторі економіки США в листопаді - на 32 тис. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували зростання на 10 тис.

Тим часом індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у листопаді збільшився до 52,6 пункту порівняно з 52,4 пункту місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Одночасно підіндекс цінового тиску впав до мінімальних за сім місяців 65,4 пункту з 70 пунктів у жовтні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, вірогідність її зменшення на 25 б.п. на останньому цього року засіданні оцінюється ринком майже в 90%.

Євро за даними на 8:18 кч коштує $1,1657 порівняно з $1,1672 на закриття торгів у середу, європейська валюта втрачає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів також дешевшає на 0,1% і торгується на рівні $1,3334 порівняно з $1,3352 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни змінюється слабо і становить 155,29 єни проти 155,25 єни наприкінці попередніх торгів.

Банк Японії, ймовірно, підвищить ключову ставку на грудневому засіданні до 0,75% з поточних 0,5%, пише Reuters з посиланням на джерела в японському уряді. Раніше про готовність підвищити ставку сигналізував глава японського ЦБ Кадзуо Уеда.

"Позиція уряду наступна: якщо Банк Японії хоче підвищити ставку цього місяця, будь ласка, ухвалюйте рішення самостійно", - зазначило одне з джерел, додавши, що практично впевнене, що регулятор піде на такий крок.

Пара долар/офшорний юань зросла на 0,1% і перебуває на рівні 7,0653 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес