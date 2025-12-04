Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, стабільний до єни

Курс долара США слабко зростає в парах з євро і фунтом стерлінгів вранці в четвер, а також незначно змінюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Учасники ринку звертають особливу увагу на американські статдані в очікуванні грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться наступного тижня.

Звіт ADP Research, опублікований у середу, показав максимальне з березня 2023 року скорочення кількості робочих місць у приватному секторі економіки США в листопаді - на 32 тис. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували зростання на 10 тис.

Тим часом індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у листопаді збільшився до 52,6 пункту порівняно з 52,4 пункту місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Одночасно підіндекс цінового тиску впав до мінімальних за сім місяців 65,4 пункту з 70 пунктів у жовтні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, вірогідність її зменшення на 25 б.п. на останньому цього року засіданні оцінюється ринком майже в 90%.

Євро за даними на 8:18 кч коштує $1,1657 порівняно з $1,1672 на закриття торгів у середу, європейська валюта втрачає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів також дешевшає на 0,1% і торгується на рівні $1,3334 порівняно з $1,3352 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни змінюється слабо і становить 155,29 єни проти 155,25 єни наприкінці попередніх торгів.

Банк Японії, ймовірно, підвищить ключову ставку на грудневому засіданні до 0,75% з поточних 0,5%, пише Reuters з посиланням на джерела в японському уряді. Раніше про готовність підвищити ставку сигналізував глава японського ЦБ Кадзуо Уеда.

"Позиція уряду наступна: якщо Банк Японії хоче підвищити ставку цього місяця, будь ласка, ухвалюйте рішення самостійно", - зазначило одне з джерел, додавши, що практично впевнене, що регулятор піде на такий крок.

Пара долар/офшорний юань зросла на 0,1% і перебуває на рівні 7,0653 юаня.

