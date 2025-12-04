Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки на 2025р до 2,5%, на 2026р - до 2,4%

11:41 04.12.2025 |

Фінанси

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%, йдеться в грудневому огляді Global Economic Outlook (GEO).

Як очікується, у 2026 році темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,4% (попередній прогноз - 2,3%).

У 2024 році глобальний ВВП зріс на 2,9%.

Зростання інвестицій в ІТ-сферу і збільшення добробуту населення за рахунок ралі фондових ринків пом'якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають, ідеться в повідомленні агентства.

Прогноз зростання ВВП США на поточний рік підвищено до 1,8% з 1,6%, єврозони - до 1,4% з 1,1%. Наступного року, як очікується, американська економіка зросте на 1,9%, європейська - на 1,3%.

Темпи зростання китайської економіки 2025 року становитимуть 4,8%, 2026 року - 4,1%, прогнозує агентство.

Також Fitch суттєво поліпшило прогнози для Індії - до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Перегляд пов'язаний з хорошими показниками споживчих витрат, а також зниженням інфляції та очікуваним пом'якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ.

Експерти агентства вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії тричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ утримуватиме ставки на поточному рівні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес