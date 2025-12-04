Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки на 2025р до 2,5%, на 2026р - до 2,4%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%, йдеться в грудневому огляді Global Economic Outlook (GEO).

Як очікується, у 2026 році темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,4% (попередній прогноз - 2,3%).

У 2024 році глобальний ВВП зріс на 2,9%.

Зростання інвестицій в ІТ-сферу і збільшення добробуту населення за рахунок ралі фондових ринків пом'якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають, ідеться в повідомленні агентства.

Прогноз зростання ВВП США на поточний рік підвищено до 1,8% з 1,6%, єврозони - до 1,4% з 1,1%. Наступного року, як очікується, американська економіка зросте на 1,9%, європейська - на 1,3%.

Темпи зростання китайської економіки 2025 року становитимуть 4,8%, 2026 року - 4,1%, прогнозує агентство.

Також Fitch суттєво поліпшило прогнози для Індії - до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Перегляд пов'язаний з хорошими показниками споживчих витрат, а також зниженням інфляції та очікуваним пом'якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ.

Експерти агентства вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії тричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ утримуватиме ставки на поточному рівні.

