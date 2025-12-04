Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,2 грн/$1
13:15 04.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 грудня 2025 року.
|Показник
|03.12.2025
|04.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.2657
|42.2013
|-0.15
Дані: НБУ.
