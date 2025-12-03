Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий механізм страхування майна від воєнних ризиків запрацює з 1 січня, ‒ Мінекономіки

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачає пряме відшкодування збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхових платежів для бізнесу по всій території країни.

Програма є складовою політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні" та адмініструватиметься Експортно-кредитним агентством (ЕКА), повідомляє Мінекономіки.

Право на компенсацію матимуть лише підприємства, які на момент пошкодження майна внаслідок збройної агресії Росії є учасниками програми.

Новий механізм регламентується "Порядком надання часткової компенсації вартості майна субʼєктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків", затвердженим постановою КМУ від 28 листопада 2025 року №1541, який набрав чинності 1 грудня 2025 року. 


Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Компенсація надається підприємствам, майно яких розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, за винятком окупованих територій).

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не перевищує фактично підтверджені збитки.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску у розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження або знищення всього майна, заявленого до участі у програмі.

Для отримання компенсації необхідно:

  • внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;
  • подати до ЕКА заяву на компенсацію;
  • додати до заяви документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкоджень (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази пошкодження або знищення (акти/довідки ДСНС, поліції тощо), технічний паспорт та акт оцінки майна;
  • отримати компенсацію протягом 30 днів.

    • Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території України

    Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями. 


    Держава відшкодовує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса становить 6%, держава компенсує 5%, але не більше 1 млн грн.


    Для участі у програмі під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5 тис. грн на рахунок ЕКА.

    Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу, необхідно:

  • обрати страхову компанію та укласти з нею договір із сплатою страхового внеску;
  • подати до ЕКА заяву на виплату компенсації разом з пакетом документів;
  • отримати компенсацію протягом 30 днів.
    •
    За матеріалами: Цензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2034
    		  0,1308
    		 0,31
    EUR
    		 1
    		 49,2260
    		  0,0421
    		 0,09

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
    EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1200  0,19 0,44 42,1500  0,19 0,44
    EUR 49,1370  0,02 0,03 49,1550  0,02 0,03

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес