Новий механізм страхування майна від воєнних ризиків запрацює з 1 січня, ‒ Мінекономіки

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачає пряме відшкодування збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхових платежів для бізнесу по всій території країни.

Програма є складовою політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні" та адмініструватиметься Експортно-кредитним агентством (ЕКА), повідомляє Мінекономіки.

Право на компенсацію матимуть лише підприємства, які на момент пошкодження майна внаслідок збройної агресії Росії є учасниками програми.

Новий механізм регламентується "Порядком надання часткової компенсації вартості майна субʼєктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків", затвердженим постановою КМУ від 28 листопада 2025 року №1541, який набрав чинності 1 грудня 2025 року.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Компенсація надається підприємствам, майно яких розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, за винятком окупованих територій).

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не перевищує фактично підтверджені збитки.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску у розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження або знищення всього майна, заявленого до участі у програмі.

Для отримання компенсації необхідно:

внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

подати до ЕКА заяву на компенсацію;

додати до заяви документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкоджень (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази пошкодження або знищення (акти/довідки ДСНС, поліції тощо), технічний паспорт та акт оцінки майна;

отримати компенсацію протягом 30 днів.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території України

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями.





Держава відшкодовує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса становить 6%, держава компенсує 5%, але не більше 1 млн грн.





Для участі у програмі під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5 тис. грн на рахунок ЕКА.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу, необхідно:

обрати страхову компанію та укласти з нею договір із сплатою страхового внеску;

подати до ЕКА заяву на виплату компенсації разом з пакетом документів;

отримати компенсацію протягом 30 днів.