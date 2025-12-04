Фінансові новини
04.12.25
18:20
RSS
мапа сайту
Міжнародні резерви України зросли до безпрецедентних $54,7 мільярда
Міжнародні резерви України у листопаді зросли більше ніж на 10% до $54,75 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежності, йдеться на сайті Нацбанку.
Попередній рекорд був встановлений в попередньому місяці, коли резерви сягнули $49,5 мільярда.
Така стрімка динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
У листопаді на валютні рахунки уряду надійшло $8,15 мільярда, в тому числі майже $7 мільярдів - від Європейського союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility.
У листопаді, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку знизився на 3,9% - до $2,73 млрд.
За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.
