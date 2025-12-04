Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України зросли до безпрецедентних $54,7 мільярда

14:46 04.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Міжнародні резерви України у листопаді зросли більше ніж на 10% до $54,75 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежності, йдеться на сайті Нацбанку.

Попередній рекорд був встановлений в попередньому місяці, коли резерви сягнули $49,5 мільярда.

Така стрімка динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

У листопаді на валютні рахунки уряду надійшло $8,15 мільярда, в тому числі майже $7 мільярдів - від Європейського союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility.

У листопаді, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку знизився на 3,9% - до $2,73 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.

  • На кінець року НБУ прогнозував $53,6 мільярда в резервах.
  • Базовий сценарій Національного банку передбачає, що у 2026 році Україна отримає понад $45 мільярдів міжнародної фінансової допомоги. Це залежить від рішення Євросоюзу щодо репараційного кредиту, яке очікується через два тижні.
    •
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1838
    		  0,0196
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 49,2264
    		  0,0004
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
    EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
    EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

    Бізнес