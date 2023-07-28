Чому Нацбанк нарешті знизив облікову ставку

Надія Михальчук / ЛІГА.Фінанси

Нацбанк знизив облікову ставку до 22% через сповільнення інфляції та необхідність економії державних коштів. До чого це призведе?

Національний банк (НБУ) на своєму засіданні 27 липня ухвалив рішення про зниження облікової ставки відразу на 3 відсоткових пункти - до 22%.

Облікова ставка - це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.

Перша її зміна з початку війни - своєрідна сенсація для фінансового сектору. Облікова ставка залишалась незмінною на рівні 25% річних з 2 червня 2022 року.

Початок циклу зниження облікової ставки, за словами голови НБУ Андрія Пишного, уможливлює стрімке сповільнення інфляції та стійку ситуацію на валютному ринку.

"Зважаючи на поліпшення інфляційних очікувань та прогноз подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - сказав він.

Зазначимо, що за мету "рішучого кроку" НБУ підняти облікову ставку з 10% аж до 25% рік тому озвучувався захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку. І як результат - посилення спроможності НБУ забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Очікування НБУ, що Уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки підвищенням ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитами, почали проявляти себе вже у перший місяць.

Одразу після підвищення облікової ставки 7 червня 2022 року Кабміном було ухвалено Постанову №659, яка скасовувала фіксовану ставку за військовими ОВДП на рівні 11%. Натомість вона встановлювала "плаваючу" ставку, наближену до облікової.

Середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у порівнянні з травнем у червні 2022 року зросли на 0,9 відсоткового пункту і становили 6,6% річних.

Суттєвішим виглядало зростання процентних ставок за гривневими депозитами для підприємств. За результатами червня 2022 року вони зросли з 4,5% до 7,3% річних.

Втім, у червні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 21,5% із 18% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%. Тому привабливими ставки по депозитах та цінним паперам все одно не були.

Наразі середня вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб у гривні становить 13,9% річних, тримісячних - 12,4% річних. Процентні ставки за гривневими депозитами для підприємств становлять 13,2% річних.

Сам НБУ звітує про зростання обсягів строкових вкладів у гривні. Зокрема, за останній квартал 2023 року зростання строкових коштів населення у гривні прискорилося - до 9,6%.

Для регулятора важливим було домогтися від банків хоча б часткового переведення наявних на рахунках українців коштів "на вимогу" у розряд "строкові депозити". Інакше в разі форс-мажору система стикнулась би із різким відтоком коштів.

Для цього НБУ підвищив з початку 2023 року нормативи обов'язкового резервування банками за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках на 5%.

Загалом, сума банківських вкладів українців, згідно з даними НБУ, перевищує 1 трлн грн.

Рівень річної інфляції, що є важливим фактором для визначення рівня облікової ставки НБУ, згідно з даними Держстату, наразі 12,8%. У травні 2023 року, коли був попередній перегляд ставки, він становив 15,3%.

Загалом, споживча інфляція у річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ. У квітні 2023 року НБУ поліпшив прогноз інфляції на цей рік з 18,7% до 14,8%. За підсумками другого кварталу півріччя регулятор очікував її зниження до 14,5%. Тоді саме це дало підстави говорити про зниження облікової ставки уже у 2023 році.

Наразі, ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік - з 14,8% до 10,6%.

НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а в 2025 році - до 6%.

Водночас, як зазначає Андрій Пишний, ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається триваліший термін, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни.

Попри це, голова НБУ повідомив, що облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті.

"НБУ враховуватиме необхідність підтримання високої привабливості гривневих активів на етапі пом'якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення", - сказав він.

Головною передумовою цього називають підтримання достатньої привабливості гривневих активів, що забезпечувало б захист заощаджень у національній валюті від інфляційного знецінення.

"Збереження високого рівня довіри до гривні є вкрай важливим на етапі пом'якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення", - акцентував Пишний.

З погляду НБУ, з одного боку, враховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості та помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. З іншого - зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності.

Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами й надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

Ставка у 25% несла за собою дуже високі витрати за депозитними сертифікатами. Надлишкову ліквідність банків за ставкою 23% річних через депозитні сертифікати НБУ почав винагороджувати з 3 червня 2022 року. До кінця 2022 року, за підрахунками аналітиків, відсоткові витрати НБУ склали понад 37 млрд грн. Очевидно, що цьогоріч вони значно вищі.

"Якщо розглядати зниження ставки як чинник підтримки банків, щоб вони могли видавати кредити та знову заробляти, - навряд чи це допоможе. Платоспроможність населення і бізнесу поки що зростати не може через війну, що триває. Високий рівень заборгованості за минулі роки також нікуди не подінеться. Доки війна не закінчиться, кроки фінансового регулятора можуть бути лише формальністю. Фактичного ефекту та стимулювання ринку не відбудеться", - зазначає у коментарі LIGA.net, аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Згідно з даними НБУ, в І кварталі 2023 року частка неактивних кредитів зросла на 0,7 відсоткового пункту до 38,8%. Обсяг чистих гривневих кредитів суб'єктам господарювання знизився на 4,8%. Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9%.

Ефектом від зниження облікової ставки НБУ, очевидно, стане зниження ставок дохідності ОВДП. Бюджетні витрати на сплату відсотків стануть меншими.

Черговий перегляд облікової ставки НБУ має відбутися 14 вересня 2023 року. Однак подальшого різкого пониження ставки регулятор не обіцяє.

"Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку", - зазначають у НБУ.