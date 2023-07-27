Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку

Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Про стало відомо з брифінгу Нацбанку.

"Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Він наголосив, що це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. При цьому зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ. Крім ефекту бази порівняння, на зниження інфляції вплинули чинники пропозиції, у тому числі насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії.

"Помітний вплив на цінову динаміку мали й заходи НБУ, зокрема підвищення вимог до обов'язкового резервування та зміна операційного дизайну монетарної політики", - додали в регуляторі.

У Нацбанку підкреслили, що ці кроки сприяли зростанню привабливості гривневих активів, зокрема завдяки суттєвішому підвищенню банківських ставок за строковими депозитами, та зміцненню готівкового курсу гривні. Також стабільній ситуації на валютному ринку сприяли заходи з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

"Курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції як напряму через ціни на товари, так і опосередковано - через поліпшення очікувань. Останньому також сприяло уникнення монетарного фінансування бюджету цього року", - додав Пишний.

Враховуючи зниження облікової ставки, також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці, тобто 22%.