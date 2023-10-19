Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня

Національний банк України (НБУ) 26 жовтня знизить облікову ставку на 2 відсоткові пункти (в.п.) - з 20% до 18% річних, таку думку банкіри висловили на пресконференції Асоціації українських банків (АУБ) у середу.

"Ми очікуємо, що ставка знижуватиметься... Думаємо, що приблизно десь на 2% вона ще може знизитися", - зазначив заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв.

За його словами, це також залежатиме від ситуації на фронті та від підтримки іноземних партнерів.

Бабаєв зазначив, що зниження ставки спричинить зниження привабливості розміщення коштів у депозитні сертифікати Нацбанку, зокрема й "овернайт".

"...Ми, зі свого боку, вже вчора знизили ставку (за депозитами від 3 місяців і більше - ІФ-У) для наших споживачів на 1 п.п., пропонуємо 13%, але для міжнародних банків це також висока ставка", - повідомив заступник голови правління Правекс Банку.

Банкір наголосив, що стрімке здешевлення вартості грошей повинне мати під собою підґрунтя. І застеріг, що в разі, якщо банки припинять розміщувати вільні кошти в Нацбанку, це може призвести до зайвої ліквідності системи, що позначиться на курсі.

"Безумовно, якщо в нас з'являться вільні ресурси, і ми як банківська система будемо змушені робити щось із цими ресурсами, тому що ми втратимо можливість кудись їх розміщувати, постане питання, що з ними робити, куди їх подіти: або повертати клієнтам, що спровокує попит на валюту, або надавати якісь кредитні пропозиції", - сказав він.

Його думку про зниження ставки поділяє голова правління Альтбанку Надія Воробйова, відзначаючи наявність підстав для цього. Серед них вона назвала зниження інфляції до 7,1%, міжнародні резерви $39,7 млрд і їхній прогноз $38,3 млрд на кінець року, а також курс 36,45 грн/$1.

"Я думаю, що 26-го (жовтня - ІФ-У) буде (зниження) десь приблизно на 2%", - сказала вона.

Воробйова вважає, що Нацбанк діятиме обережно з урахуванням можливого впливу облікової ставки на курс та інфляцію.

"Якщо зробити різке зниження відсоткової ставки... ті гроші, які були залучені банками на 3-6 місяців, стануть невигідними для банків... Відтоку не буде, але банки будуть на цьому втрачати та пропонувати дешевші депозити. Це може призвести до того, що люди хотітимуть купити валюту, тобто з'явиться попит на валюту", - пояснила голова правління Альтбанку.

За її словами, економіку потрібно відновлювати шляхом активізації кредитування банками крім наявних державних програм, при цьому зробити ставки за позиками доступними для бізнесу - на рівні 14-15%.

Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко також очікує зниження облікової ставки на 2 п.п. - до 18%, він підтримав думку колег щодо потреби відновлення кредитування і населення, і малого та середнього бізнесу.

У своєму прогнозі Власенко орієнтувався на раніше анонсовану регулятором інформацію щодо зниження облікової ставки до 16-18% до кінця цього року, що, у свою чергу, залежатиме від макроекономічних показників і курсової стабільності.

"На мій погляд, це ближче до 18%, тому що занадто стрімке зниження облікової ставки, особливо в цей період - листопад-грудень, в умовах також чутливості валютного ринку, значного профіциту гривневої ліквідності, можуть посилити ризики та вплинути на курсову стабільність, на рівень інфляції", - пояснив він свою думку.

Власенко вважає, що ставки за депозитами знизяться не так істотно.

"Банки будуть змушені переглядати свої бізнес-плани та розробляти плани з активізації кредитування. Вважаю, що час "пересидіти в окопах" минув", - наголосив голова правління Ідея Банку.

Він також нагадав, що Нацбанк уже анонсував розробку плану, який дасть змогу активізувати кредитування банківської системи, і залучає банки до його розробки.

Голова правління Рада Банку Андрій Грігель, коментуючи слова колег про відновлення кредитування, уточнив, що в банку комерційна ставка сьогодні 21% річних. "Але ми з радістю її знижуватимемо", - сказав банкір.

Він також приєднався до прогнозу про зниження облікової ставки на найближчому засіданні НБУ на 2 п.п. - до 18%, обґрунтувавши його відсутністю тиску на гривню і ризиків девальвації.

Грігель також вважає, що Нацбанк разом зі ставкою може знову змінити операційний дизайн монетарної політики. "Попереднє рішення було, коли вони змінили розрахунок розміру вкладень у 3-місячні депозитні сертифікати з 70% до 35%, вони так само можуть зараз внести зміни в цю формулу", - сказав він, додавши, що це більше впливатиме, ніж саме значення облікової ставки.

На думку голови Рада Банку, після зниження на найближчому засіданні Нацбанк потім збереже нову ставку до кінця року. "Знаючи філософію Національного банку, я ніколи не бачив, щоб вони робили різкі рухи наприкінці року. Здебільшого вони випускають масу нормативних документів, щоб банки працювали над цим, але не рішення щодо ставок", - зазначив Грігель.

Він додав, що фактор воєнних ризиків, які передбачити неможливо, залишається важливим під час ухвалення Нацбанком своїх рішень.

Президент АУБ Андрій Дубас також очікує зниження облікової ставки до 18% наприкінці жовтня без подальшого зниження до кінця року.

Водночас Бабаєв із Правекс Банку припускає подальше зниження ставки ще на 1 п.п. до кінця поточного року.

Такої самої думки дотримується і голова Альтбанку Воробйова: згідно з її очікуваннями, 14 грудня ставку можуть знизити ще на 1 п.п.

"Наші очікування - це мінус 3% до кінця року від сьогоднішнього показника", - сказала банкір.