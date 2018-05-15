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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ФГВФЛ нашел повод для групповых исков

 Руденко Виктория / FinClub

Фонд гарантирования вкладов физлиц засыпал суды исками к экс-менеджерам банков-банкротов, чтобы заставить их компенсировать убытки ликвидируемых банков. Ответчики считают претензии Фонда безосновательными, а в его действиях находят многочисленные ошибки.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал активно использовать новый способ компенсации ущерба, который был нанесен банкам-банкротам. Фонд подает иски к экс-топ-менеджерам неплатежеспособных учреждений с требованием взыскать с них нанесенные банкам потери. Для этого Фонд ссылается на норму закона «О системе гарантирования вкладов физлиц», которая появилась в нем летом 2015-го: она расширила круг связанных лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство банка, и перечень оснований для подачи исков.

В ФГВФЛ говорят, что в перечень связанных лиц, кроме владельцев существенного участия, попали бывшие топ-менеджеры неплатежеспособных банков: члены правления, наблюдательного совета и кредитного комитета. «Анализируя «схемы» вывода активов, мы сталкиваемся с тем, что именно такими лицами, в подавляющем большинстве, принимаются решения и подписываются документы по выводу денег из банка путем кредитования юридических лиц, связанных с акционерами или топ-менеджерами, под фиктивное обеспечение или совсем без обеспечения, или путем приобретения «мусорных» ценных бумаг», - сообщили FinClub в пресс-службе Фонда.

С августа 2017 года по май 2018-го юристы ФГВФЛ подали 16 исковых заявлений о взыскании десятков миллиардов гривен с 355 владельцев существенного участия неплатежеспособных банков и связанных лиц: их действия или бездействие был нанесен ущерб банкам и кредиторам. «Только по семи из них были открыты судебные производства, причем в некоторых случаях в результате апелляционного обжалования Фондом постановлений суда об отказе в принятии искового заявления», - заявили в пресс-службе ведомства. Этими семью банками являются банки «Даниэль», Реал Банк, Банк Форум, Автокразбанк, Интербанк, Захидинкомбанк, Финростбанк.

Судебные процессы по еще девяти делам пока не перешли в активную фазу, в частности, по Брокбизнесбанку. В Фонде не раскрывают названий этих банков. «Мы столкнулись с ситуацией, когда суды не спешат открывать производство по таким делам. Эти вопросы решаются месяцами, хотя по законодательству должны решаться в течение пяти дней с момента поступления дела в суд», - сетуют в Фонде. Всего Фонд работает над материалами для подачи исков по 34 банкам.

Неудачное начало

ФГВФЛ подал иск к 27 менеджерам Банка Форум - крупнейшего банка-банкрота из верхнего списка - в декабре 2017-го. В Фонде подсчитали, что размер обязательств банка перед кредиторами составляет 9,16 млрд грн, а оценочная (рыночная) стоимость его ликвидационной массы - 7,16 млрд грн. «Недостаточность имущества Банка Форум для покрытия требований кредиторов составляет 1,99 млрд грн, которые истец просит взыскать с ответчиков на основании ч. 5 ст. 52 закона «О системе гарантирования вкладов физлиц», поскольку действия и бездействие ответчиков привели к нанесению ущерба кредиторам и банку», - отмечалось в материалах суда.

Решение суда оказалось не в пользу Фонда. «В удовлетворении иска Фонда гарантирования вкладов физлиц про возмещение убытков отказать», - говорится в решении Печерского районного суда Киева от 2 апреля. Главным основанием для отказа в удовлетворении иска стало истечение срока исковой давности. Судьи посчитали, что отсчет срока исковой давности начинается с даты введения временной администрации (14 марта 2014 года), и закончился он 15 марта 2017 года. Аргумент Фонда, что отсчет срока исковой давности начался 18 декабря 2014 года, когда был установлен размер недостаточности имущества, суд посчитал необоснованным.

Еще одним аргументом суда стало то, что в июле 2014 года Фонд уже подавал иск к владельцам существенного участия Банка Форум о взыскании 5,05 млрд грн. Это означает, что к тому моменту у Фонда была возможность оценить нанесенный банку ущерб.

В Фонде готовят апелляционную жалобу. «В 2015 году суд отказал в удовлетворении иска к владельцам, ссылаясь на преждевременность требований (необходимость дождаться полной реализации ликвидационной массы), а уже в 2018 году (ликвидация банка еще продолжается), отказывая в иске Фонда, суд первой инстанции сослался в том числе на пропуск сроков исковой давности. Возникает вопрос, когда же Фонду обращаться с такого рода исками в суд, если до завершения процедуры ликвидации уже одновременно и поздно, и рано?» - недоумевают в Фонде.

Судьи обратили внимание, что само понятие «недостаточность имущества» появилось в законодательстве только 12 августа 2015 года, поэтому в отношении Банка Форум Фонд должен применять версию законов, действовавшую до внесения изменений. «В соответствии со ст. 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо применять соответствующие редакции статей законов, действовавших на момент совершения действий, которыми был причинен ущерб», - считает экс-менеджер Банка Форум Александр Ярецкий, который стал одним из 27 ответчиков по иску.

По его мнению, норма о «недостаточности имущества» ничего не добавила. «Если лицо причинило ущерб, то и банк, и Фонд от его имени имеет право его взыскать, доказав все четыре элемента наступления ответственности, независимо от того, является лицо связанным или нет», - считает Александр Ярецкий.

Более того, он отмечает, что все ответчики, к которым были выдвинуты требования, кроме членов наблюдательного совета, находились в трудовых отношениях с банком. «Трудовое законодательство имеет приоритет перед гражданским законодательством в силу норм ч.1 ст.9 ГК. При этом нормами трудового законодательства ограничен как размер ущерба, который может быть взыскан с работника (в сумме среднемесячного заработка), так и срок взыскания такого вреда (1 год)», - напоминает ответчик.

По мнению партнера VB PARTNERS Дениса Бугая, согласно профильным законам, предметом исков Фонда является возмещение ущерба, причиненного банку. «Однако в размере исковых требований Фонд указывает сумму недостаточности имущества банка, а не ущерб. Ущерб и недостаточность имущества являются разными категориями. Недостаточность имущества банка - это всего лишь условие для предъявления иска, а не его предмет», - поясняет Денис Бугай. Среди клиентов Дениса Бугая указаны акционеры сейчас ликвидируемых банков «Хрещатик», «Премиум», «Классик», Дельта Банка. А сам Денис Бугай был главой набсовета Брокбизнесбанка, который сейчас ликвидируется.

Не согласны в суде и с перечнем ответчиков. «Служба внутреннего аудита не несет ответственности и не имеет властных полномочий в отношении операций, по которым она проводит аудит», - говорится в решении суда. А члены комитетов банка не могут нести гражданско-правовую ответственности за свои действия или бездеятельность.

Без вины виноватые

Больше вопросов вызывает доказуемость вины ответчиков за причинение ущерба. «Ключевой ошибкой Фонда является необоснование состава гражданского правонарушения в иске. Согласно Гражданскому кодексу, условием для взыскания ущерба является одновременное наличие противоправного деяния, ущерба, причинно-следственной связи между деянием и ущербом, а также вина связанного лица. При отсутствии хотя бы одного из этих элементов гражданско-правовая ответственность не наступает», - считает Денис Бугай.

Он обращает внимание, что в большинстве случаев Фонд не обосновывает, в чем состоит противоправность деяний каждого из ответчиков, не подтверждает свою позицию доказательствами, не доказывает причинно-следственную связь между заявленным ущербом и действиями конкретных лиц, а также не раскрывает категорию вины каждого из ответчиков. «Все ответчики несут ответственность только в пределах нанесенного именно их действиями ущерба банку. Однако Фонд предъявляет иски о солидарном взыскании с соответчиков всей недостающей суммы. Оснований для солидарного взыскания нет, поскольку взыскать ущерб в таком порядке можно только в прямо предусмотренных законом случаях», - поясняет Денис Бугай.

Александр Ярецкий отмечает, что в соответствии с п.3 постановления Пленума ВСУ № 6 от 27.03.92, лица считаются такими, которые совместно нанесли ущерб, если они нанесли неделимый ущерб взаимосвязанными совокупными действиями или действиями с единством умысла. «Поскольку различные органы управления банка имеют разные полномочия и уровень принятия решений, а в пределах одного органа управления разные его члены имеют разную зону ответственности и различную профессиональную подготовку, то члены различных коллегиальных органов управления (или члены одного органа управления) могут нести солидарную ответственность за нанесение ущерб банку только в случае их вины в форме «прямого умысла». То есть когда они сознательно совместно совершали противоправные действия, осознавая их последствия - осуществляли действия с единством умысла», - поясняет Александр Ярецкий.

Более того, Александр Ярецкий обращает внимание, что доказательства Фонда нанесения ущерба банку он делит на три группы. Первая - ссылка на письмо НБУ, предоставленное банку по результатам проведенного инспектирования за период с 1 марта 2010 года по 1 апреля 2013 года: «Финансовое состояние банка определялось по состоянию на 1 апреля 2013 года, то есть практически за пределами деятельности значительной части ответчиков».

Вторая группа обоснований - факты выдачи кредитов нескольким юридическим лицам без указания доказательств их предоставления с нарушениями, а также без учета других факторов, которые привели к непогашению предоставленных кредитов (потери заемщиков средств на счетах в банке при признании его неплатежеспособным, недостатки в организации взыскания Фонда).

«Также приведены факты приобретения банком облигаций отдельных эмитентов без указания доказательств того, что приобретение таких облигаций было осуществлено с нарушением законодательства. При этом Фонд не учел даже то, что практически все такие облигации еще примерно полгода с момента введения временной администрации обращались на рынке и имели котировки, а сам Фонд при утверждении рыночной стоимости активов банка оценил их почти по балансовой стоимости. В чем тогда ущерб?" - недоумевает Александр Ярецкий.

Работа над ошибками

При подаче исков Фонд платит судебный сбор. «Он засылает ходатайства об уменьшении, но все равно платит в среднем 600-800 тыс. грн по одному иску. С учетом апелляции и кассации сумма возрастает до более 2 млн грн. И это не считая затрат на юристов», - говорит Александр Ярецкий.

В Фонде гарантирования вкладов обещают тщательнее готовится к судам. «Активная работа по сбору доказательств и подготовке исков будет продолжена - планируется провести ее по более чем 30 банкам, которые находятся в управлении Фонда. Необходимо отметить, что такая работа проводится силами юристов Фонда, поэтому мы не несем дополнительных расходов на юруслуги. Кроме того, с целью привлечения к ответственности известных владельцев неплатежеспособных банков, которые достаточно комфортно чувствуют себя в условиях нашей судебной системы, Фонд заинтересован в привлечении специалистов, готовых сопровождать дела против них в судах иностранной юрисдикции», - отметили в пресс-службе. Результаты forensic-аудитов будут использоваться в уголовных, гражданских и хозяйственных делах в отношении лиц, действия или решения которых нанесли убытки неплатежеспособным банкам, его вкладчикам и кредиторам.

Но Александр Ярецкий считает, что проблемой для Фонда станет истечение сроков исковой давности. «Даже если бы ему удалось доказать ущерб, суд бы отказал в удовлетворении иска именно по этой причине. И это очень серьезно. Ведь кроме «Форума» есть и другие банки, где менеджмент действительно мог причинить ущерб. Но Фонд пропустил все сроки», - говорит он.
 

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