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Инфляционные ожидания бизнеса усилились на фоне ухудшения ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке, - НБУ
17:24 16.04.2018 |
Национальный банк отмечает, что инфляционные ожидания бизнеса усилились на фоне ухудшения ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В частности, ожидания бизнеса по росту потребительских цен на следующие 12 месяцев несколько усилились - 11,0% (в прошлом квартале - 10,4%).
Это объясняется, прежде всего, определенным ухудшением ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке - 81% опрошенных считают это ключевым фактором.
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16.04.18 Согласно опросу НБУ, бизнес прогнозирует курс гривни в ближайший год на уровне 28-31 грн/долл.
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл., что хуже прогнозируемого ранее показателя (29,30 грн/долл.)
Этот фактор для бизнеса сохранил свою важность на фоне незначительного ухудшения девальвационных ожиданий по временной турбулентности на валютном рынке в начале года.
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в I квартале 2018 года.
Кроме того, по мнению предприятий, на динамику цен будут влиять затраты на производство, влияние которых усилят доходы по сравнению с предыдущими опросами, а также уровень доходов населения и социальных расходов бюджета.
Также, украинский бизнес улучшил ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине и развития своих предприятий.
Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня со второго квартала 2011 года - уровня 120,6%.
Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности.
Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов по увеличению общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.
Седьмой квартал подряд бизнес повышает оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий.
"Удовлетворительным" или "хорошим" свое финансово-экономическое положение считает 88% опрошенных.
При этом доля опрошенных, которые оценили его как "хорошее", увеличилась с 20% до 22%. Отмечается, что возросло и количество компаний, которые оптимистично настроены по изменению своего финансового состояния в течение последующих лет.
Если в предыдущем квартале 24% прогнозировали его улучшение, то сейчас такие ожидания демонстрирует 29% предприятий.
Увеличение инвестиционных расходов, на которое ожидают предприятия всех видов экономической деятельности, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.
Кроме того, опрос показал, что в настоящее время потребность предприятий в заемных средствах является самой высокой с начала проведения опросов.
Значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов в ближайшее время для финансирования своей деятельности.
По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.
Оптимизм относительно собственной ситуации создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине.
Такие прогнозы бизнес дает два года подряд.
Об этом заявило каждое третье из опрошенных предприятий и еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на текущем уровне.
Наиболее оптимистично настроенные представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.
Как сообщали Українські Новини, в октябре Национальный банк констатировал, что ожидания бизнеса по инфляции стабилизировались на фоне дальнейшего снижения девальвационных ожиданий.
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