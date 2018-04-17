Инфляционные ожидания бизнеса усилились на фоне ухудшения ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке, - НБУ

Национальный банк отмечает, что инфляционные ожидания бизнеса усилились на фоне ухудшения ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В частности, ожидания бизнеса по росту потребительских цен на следующие 12 месяцев несколько усилились - 11,0% (в прошлом квартале - 10,4%).

Это объясняется, прежде всего, определенным ухудшением ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке - 81% опрошенных считают это ключевым фактором.

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Этот фактор для бизнеса сохранил свою важность на фоне незначительного ухудшения девальвационных ожиданий по временной турбулентности на валютном рынке в начале года.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в I квартале 2018 года.

Кроме того, по мнению предприятий, на динамику цен будут влиять затраты на производство, влияние которых усилят доходы по сравнению с предыдущими опросами, а также уровень доходов населения и социальных расходов бюджета.

Также, украинский бизнес улучшил ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине и развития своих предприятий.

Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня со второго квартала 2011 года - уровня 120,6%.

Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности.

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов по увеличению общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Седьмой квартал подряд бизнес повышает оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий.

"Удовлетворительным" или "хорошим" свое финансово-экономическое положение считает 88% опрошенных.

При этом доля опрошенных, которые оценили его как "хорошее", увеличилась с 20% до 22%. Отмечается, что возросло и количество компаний, которые оптимистично настроены по изменению своего финансового состояния в течение последующих лет.

Если в предыдущем квартале 24% прогнозировали его улучшение, то сейчас такие ожидания демонстрирует 29% предприятий.

Увеличение инвестиционных расходов, на которое ожидают предприятия всех видов экономической деятельности, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, опрос показал, что в настоящее время потребность предприятий в заемных средствах является самой высокой с начала проведения опросов.

Значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов в ближайшее время для финансирования своей деятельности.

По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

Оптимизм относительно собственной ситуации создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине.

Такие прогнозы бизнес дает два года подряд.

Об этом заявило каждое третье из опрошенных предприятий и еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на текущем уровне.

Наиболее оптимистично настроенные представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Национальный банк констатировал, что ожидания бизнеса по инфляции стабилизировались на фоне дальнейшего снижения девальвационных ожиданий.