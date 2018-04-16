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Согласно опросу НБУ, бизнес прогнозирует курс гривни в ближайший год на уровне 28-31 грн/долл.
15:07 16.04.2018 |
Большинство представителей украинского бизнеса (67,5%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн/долл.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл., что хуже прогнозируемого ранее показателя (29,30 грн/долл.)
В то же время, сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, до 86,3% с 88,5%.
Нацбанк отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,93 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 5,2% от среднего значения.
Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному курсу НБУ укрепилась к доллару США в первом квартале 2018 года на 5,4%.
Сегодня, 16 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,07/26,09 грн/долл.
Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.
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