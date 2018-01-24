Доллар все еще слишком силен

Администрация президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике вновь сосредоточилась на принципе "Америка - прежде всего". Тем временем американская валюта, по мнению экономистов, остается слишком сильной даже после падения в прошлом году, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Экономисты Института международных финансов (IIF) в понедельник сообщили, что, согласно их подсчетам, доллар США по-прежнему переоценен примерно на 10%, хотя за прошлый год уже снизился на 7% против корзины из 16 валют, отслеживаемой Wall Street Journal.

Стоимость доллара активно обсуждалась с момента избрания Трампа в 2016 году. Доллар начал усиливаться во время мирового финансового кризиса, и в 2014 году его рост ускорился из-за того, что Федеральная резервная система США стала сворачивать свою программу количественного смягчения. Сильная национальная валюта негативно сказывается на американской экономике, делая американский экспорт менее доступным для зарубежных покупателей. Трамп неоднократно заявлял, что дефицит внешней торговли США достиг внушительных 500 млрд долларов именно по этой причине.

При этом президентской администрации ранее по большей части не удавалось реализовать свои угрозы, связанные с внешней торговлей. В частности, она так и не наложила дополнительные пошлины на импорт из стран, которые, по мнению Трампа, прибегают к несправедливым торговым практикам. Кроме того, США не обвинили Китай в манипулировании курсом китайского юаня.

Тем не менее, в понедельник администрация анонсировала введение пошлин на импорт дешевых солнечных батарей и стиральных машин, которые производятся в странах Азии. По словам американского руководства, это представляет собой лишь первый подобный шаг в сфере торговли, так что в ближайшие несколько месяцев следует ждать продолжения. Таким образом, принцип "Америка - прежде всего" вновь оказался в центре внимания, что приведет к возобновлению дебатов о стоимости доллара.

Чтобы дефицит внешней торговли был полностью ликвидирован, доллару необходимо упасть еще на 10% со своих текущих уровней, заявили в IIF. Наиболее существенное снижение доллара необходимо против валют азиатских стран, таких как юань, поскольку именно с Китаем у США самый большой дефицит внешней торговли.

"Дефицит текущего счета платежного баланса по большей части обусловлен именно дефицитом торговли с азиатскими странами, поэтому разумно предположить, что доллар наиболее сильно переоценен относительно валют этих стран", - сказали в IIF.

Разумеется, изменение стоимости доллара является лишь одним из факторов, влияющих на торговые потоки между США и остальным миром. Стабильное ослабление доллара с января 2017 года не особенно повлияло на дефицит внешней торговли, который в ноябре достиг максимального уровня с 2012 года. Декабрьские данные по внешней торговле будут опубликованы в начале февраля.

Тем не менее, прогноз IIF представляет собой еще одну причину, по которой инвесторам можно по-прежнему рассчитывать на падение доллара. Многие аналитики считают, что эскалация напряженности в торговых отношениях, которая может перейти в полноценную торговую войну, приведет к ослаблению доллара.

"Изменение риторики США в сфере торговли становится основной темой на рынках", - сказали аналитики TD Securities во вторник. По их словам, евро и японская иена больше всех выиграют от "разворота США в сторону протекционизма".

Во вторник доллар упал на 0,5% против иены и на 0,1% против евро.

Ослабление доллара имеет и позитивные стороны, делая товары и услуги американских корпораций дешевле для зарубежных покупателей, что позволило им получить дополнительную прибыль. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в связи с этим достигли новых рекордных уровней. Кроме того, цены на нефть получили поддержку, поскольку данный сырьевой товар деноминирован в американской валюте и становится дешевле для держателей других валют при ослаблении доллара.