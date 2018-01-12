Чем отличается электронная гривня от криптогривни

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чем отличается электронная гривня от криптогривни

19:02 12.01.2018 |

Финансы

 Алексей КУЩ / Деловая столица

На заседании СНБО речь шла о перспективах введения цифровой гривни, а не новой криптовалюты. Что это означает?

Информационное пространство всколыхнули две новости. Первая - по итогам заседания СНБО решено, что НБУ будет выпускать криптовалюту. Вторая - Нацбанк официально заявил, что не будет этого делать, а займется электронной гривней. В принципе ничего удивительного в этом нет, у нас часто НБУ генерирует взаимоисключающие утверждения: по инфляции, курсу национальной валюты, платежеспособности банков. Но так, чтобы в один день... Но не в этот раз.

Собственно говоря, мы стали свидетелями банальной "трудности перевода". Дело в том, что, несмотря на то что биткоинами уже пытаются приторговывать на киевском вокзале и о нем судачат бабушки на лавочках и дают советы таксисты, для большинства людей такие понятия, как биткоин, блокчейн, цифровая валюта, - практически идентичные понятия, "англицкие" слова - синонимы.

На самом деле, цифровая гривня, выпущенная с использованием технологии блокчейн, и криптогривня - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. О фьючерсах на биткоин лучше не вспоминать, дабы не подвергать опасности неокрепшие умы...

Начнем по порядку. На заседании Совета национальной безопасности и обороны прошло обсуждение необходимости внедрения в Украине цифровой гривни на основе технологии блокчейн.

Сама тема возникла в связи с работой Национального координационного центра кибербезопасности. Участники заседания приняли решение: цифровой гривне быть! Как обычно у нас это бывает с любыми важными реформами, принято решение создать рабочую группу в составе представителей НБУ, Министерства финансов, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС и Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Указанные ведомства должны уже в ближайшее время взять "цифровую гривню" в клещи новых нормативно-правовых документов.

Таким образом, на заседании СНБО речь шла именно о перспективах введения цифровой гривни, а не новой криптовалюты. Чтобы успокоить горячие умы, которые уже собрались на Институтскую, дабы успеть прикупить криптогривню, НБУ даже пришлось делать отдельное заявление: "Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности, в рамках проекта Cashless еconomy. Однако Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривни, а не собственной криптовалюте".

О важности введения в оборот цифровой гривни заявил и исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, который в своем комментарии указал, что с нетерпением ожидает внедрения электронной гривни на базе технологии блокчейн, которая является наиболее перспективной с точки зрения развития глобальной системы финансовых транзакций. Утверждение вполне логичное, ведь о перспективах развития цифровых валют заговорили даже в цитадели монетарного консерватизма - Международном валютном фонде, где вышел аналитический доклад о развитии "цифры" в мире.

Аналитики Фонда пришли к выводу, что в условиях глобализации финансовых процессов, снятия основных барьеров в плане миграции рабочей силы новые параметры будущего финтеха будут базироваться именно на массовом применении инновационных цифровых технологий. Это будет мир, в котором трудовой мигрант из Украины сможет в течение считанных секунд перевести из Польши часть своего заработка семье, оставшейся на родине, причем с нулевой комиссией, полной анонимностью и абсолютной защищенностью транзакции. Сейчас на каждой финансовой операции трудовые мигранты в мире теряют в среднем около $50, не говоря уже о скорости получения денег, защищенности информации и надежности банковских учреждений.

Именно поэтому многие передают деньги старым "караванным" способом - "на бусе".

Кроме того, цифровая валюта может помочь решить базовую проблему нашего времени - сохранность накоплений, при условии, что они никуда не инвестируются. Сегодня эта проблема решается либо с помощью трехлитровых банок на огороде, либо дебетной карточки. Но с банкой опасно - сосед нынче зоркий пошел, наблюдательный. Дежурная лопата всегда наготове. Да и с карточками не всегда надежно: например, снять кэш перед Новым годом - это еще побегать придется и поучаствовать в увлекательной коллективной игре "взятие банкомата". А что может дать цифровая валюта? В первую очередь постоянный доступ к своим деньгам: для этого нужен токен, где записан цифровой код, и девайс для проведения транзакции, например смартфон. И никаких банков и комиссий, ведь пространство цифровой валюты формируется эмитентом в сетевом пространстве. По сути, это и есть цифровая сеть, состоящая из ключей (пользователей), хешей (преобразователей информации) и транзакций (движение денег между ключами). Кроме того, движение средств в такой системе никак не зависит от режима операционного дня банков и выходных дней.

Кстати, Яков Смолий, как бывший начальник автоматизации банка "Аваль" и человек сведущий в информационных технологиях (причем сведущий глубоко), как никто другой понимает все перечисленные выше преимущества выпуска цифровой гривни.

В Украине эта схема могла бы выглядеть примерно так: часть эмиссии гривни размещается в цифровом виде за пределами банков. Для этого центробанк должен стать, по сути, "квазимайнером", то есть производителем цифровой гривни. От криптовалюты эта система отличается тем, что право на выпуск цифровой гривни будет оставаться исключительно за Нацбанком, и если у биткоина открытая система эмиссии, которая зависит от количества участников системы и свободных майнеров, то в случае с цифровой гривней все серверы, способные производить математические расчеты, будут находиться под контролем Национального банка.

В этой связи интересная трансформация может произойти и с системой монетарных агрегатов, контролируемых НБУ.

Сегодня это показатель М0 - денежные средства вне банков, М1 - денежные средства на текущих счетах, М2 - прибавляем депозиты до востребования и М3 - плюс срочные вклады.

В данном случае в структуре денежного обращения появляется новая "субстанция" - цифровая гривня, которая не является наличностью, но при этом также находится вне банков. Что-то вроде М0-1. С точки зрения структурирования денежного обращения такой буфер может играть довольно позитивную роль. Он, как уже говорилось выше, сочетает в себе достоинства наличных денег (независимость от банков, их надежности и режима работы, отсутствие комиссий, доступ в течение 24 часов в сутки, полная ликвидность), но при этом существенных возможностей относительно обеспечения потребностей теневой экономики у этого инструмента уже не будет. Токенами также проблематично давать взятки.

Именно благодаря этим свойствам цифровая гривня может помочь отучить украинцев от привычного нала, не загоняя их при этом в ненавистные банки.

Как показала реализация на практике программы Cashless Ukraine, разработанной в департаменте платежных систем НБУ, любые способы загнать украинцев в прокрустово ложе банковских регламентов наталкиваются на глухое сопротивление, схожее с упорством вола, которого тянут на ярмарку и вовсе не для брачных игр... Как показала динамика агрегата М0 (наличные вне банков), особого снижения нала в обращении за последние годы не зафиксировано, несмотря на снижение уровня наличных расчетов для населения до 50 тыс. грн.

С другой стороны, процесс введения цифровой гривни будет осложняться несколькими ментальными особенностями нашего общества и спецификой инфраструктурного развития. Хороший интернет есть только в крупных городах, в некоторых селах нет даже качественной мобильной связи. Кроме того, украинцы хоть и бьют европейские рекорды по скупке новых айфонов, но все же не все еще могут позволить себе качественные девайсы. Не забудем также и о низкой "цифровой" грамотности среди населения 50+, для многих в этой возрастной группе легче подчинить космический корабль, чем загрузить программное приложение на мобильный.

Но главным фактором, сдерживающим развитие цифровой гривни, может стать наличие хакерской угрозы со стороны РФ. "Хакнуть" цифровую гривню там будет просто делом чести: "скрепно" и "кремлеугодно". Кроме того, высокий уровень наличных в обращении, как это ни парадоксально звучит, позволяет в определенной степени сдерживать инфляцию. Согласно знаменитому уравнению денежного обращения Фишера количество товаров умноженное на их цены должно соответствовать произведению денег на скорость обращения (банковский мультипликатор).

Чем больше денег в банках, тем быстрее оборачивается денежная масса и тем существеннее она влияет на динамику инфляции. Наличные оборачиваются между экономическими агентами крайне медленно, и, таким образом, эффект денежного мультипликатора существенно снижается. Чего нельзя будет сказать о цифровой гривне, которая станет перемещаться между контрагентами значительно быстрее, чем даже безналичные средства в банках.

Следовательно, стоит ожидать роста эффекта мультипликатора и появления дополнительного инфляционного импульса (а в Нацбанке еще с нынешним импульсом толком не разобрались).

Впрочем, Украина не одинока в желании выпустить цифровую валюту. Резервный банк Индии заявил о своих планах по выпуску цифровой рупии в рамках глобальной программы "Цифровая Индия". Исполнительный директор RBI Сударшан Сен на конференции по созданию системы финтеха в стране сообщил: "У нас есть группа людей, которая занимается секретной разработкой этого проекта. Чего-то, что является альтернативой индийской рупии, если можно так выразиться. Мы внимательно изучаем этот вопрос". При этом банкир отметил, что речь не идет о создании крипторупии, в планах выпуск именно цифрой валюты на основе упоминавшейся выше технологии блокчейн.

Что касается вопроса выпуска криптогривни, то эта возможность может появиться лишь тогда, когда общество решит, что, например, такая институция, как Национальный банк, ему уже не нужна. В таком случае выпуск криптогривни будет осуществляться на основе той же технологии блокчейн, но уже без единого эмиссионного центра, то есть "манить" будут все желающие. Что-то вроде краудфандинга или всенародного финансирования, когда общество перейдет к универсальному товарно-денежному обращению, где государство уже не будет взимать дополнительный инфляционный налог за свое монопольное право на деньги. Ведь еще нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек в своей работе "Частные деньги" указал на то, что "правительство надо лишить монополии на эмиссию денег. Валюту следует считать обычным коммерческим товаром и производить рыночным способом". Уже в наше время бывший глава Банка Англии Мервин Кинг пришел к выводу, что мир входит в эпоху бартерной экономики, когда расчеты между контрагентами будут производиться посредством мгновенного расчета уровня ценности того или иного товара, платежеспособности покупателя и перечисления электронных денег на счет продавца. Валюты как таковые исчезнут, а им на смену придут базовые расчетные единицы, которые не будут нуждаться в услугах мировых центральных банков, хотя не исключено появление международного контролирующего регулятора. Но это уже совсем другая история.
 

ПО РУБРИКАМ

20:41 Экс­пор­те­ры на­ча­ли по­не­мно­гу про­да­вать сво­бод­ную часть ва­лют­ной вы­руч­ки на меж­бан­ке

19:02 Чем от­ли­ча­ет­ся элек­трон­ная грив­ня от крип­то­грив­ни

17:36 Фунт вы­рос до мак­си­му­ма с 2016г на со­об­ще­ни­ях о мяг­кой по­зи­ции Мад­ри­да и Ам­стер­да­ма по Brexit

17:19 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 12.01.18

16:20 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 11 ян­ва­ря со­ста­вил 28,5366 грн

14:02 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 12.01.2018

12:57 Курс ев­ро вы­рос к дол­ла­ру до трех­лет­не­го мак­си­му­ма на но­во­стях из Гер­ма­нии

12:44 Си­сте­ма де­неж­ных пе­ре­во­дов MoneyGram объ­яви­ла о парт­нер­стве с Ripple

12:10 НБУ про­дал 11 ян­ва­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 18 574 млн гри­вен

11:52 11 ян­ва­ря НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 2 100 млн гри­вен

11:50 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 12 ян­ва­ря

11:34 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 12.01.2018

11:27 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 11.01.2018

11:04 Бир­жи АТР 12 ян­ва­ря за­кры­лись пре­иму­ще­ствен­но ро­стом вслед за рын­ка­ми США

10:14 На меж­бан­ке 11 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $40,6 млн до $168,1 млн

• дальше…

20:12 Прав­да, ложь или ма­ни­пу­ля­ция? Что не так с Ку­пуй українсь­ке

18:24 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся с 3-лет­не­го мак­си­му­ма, Brent - у $69,2 за бар­рель

17:16 За не­де­лю дизтоп­ли­во в опте по­до­ро­жа­ло на 570 грн

17:12 Укра­ин­ский Рус­лан до­ста­вил де­та­ли ра­ке­ты для SpaceX

17:04 Мин­фин Укра­и­ны по­вы­сил про­гноз раз­ме­ра га­ран­ти­ро­ван­но­го го­су­дар­ством дол­га к кон­цу 2018 г. бо­лее чем вдвое

17:03 Раз­ве­дан­ных за­па­сов га­за Укра­ине хва­тит на 22 го­да - "На­д­ра Украины"

16:15 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

14:18 Им­порт неф­те­про­дук­тов через пор­ты в 2017 г. вы­рос на 19%

14:11 Гла­вой НС Наф­то­га­за из­бра­на бри­тан­ка Кл­эр Спот­ти­свуд

13:32 Роз­нич­ные це­ны на бен­зи­ны и ди­зель­ное топ­ли­во 12 ян­ва­ря про­дол­жи­ли рост

• дальше…

17:30 С чем На­зар­ба­ев ле­тит к Трам­пу

14:26 Со­ци­ал-де­мо­кра­ты и кон­сер­ва­то­ры ФРГ до­го­во­ри­лись на­чать ко­а­ли­ци­он­ные пе­ре­го­во­ры

14:22 По­этап­ная от­ме­на санк­ций про­тив Рос­сии - по­ка не те­ма для канц­ле­ра Гер­ма­нии

10:54 За­чем Пу­тин па­яс­ни­ча­ет с укра­ин­ски­ми ко­раб­ля­ми

10:33 Спис­ки про­ка­жен­ных. Как Ва­шинг­тон рос­сий­скую эли­ту раз­во­дить­ся за­ста­вил

08:07 В Поль­ше бо­лее 300 ты­сяч укра­ин­цев пла­тят взно­сы в фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния - это са­мый вы­со­кий по­ка­за­тель в ис­то­рии

07:56 S&P сни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Бра­зи­лии до BB-

07:49 Мин­фин США: ме­ры в рам­ках за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ бу­дут объ­яв­ле­ны в бли­жай­шее вре­мя

07:45 США хо­тят кон­тро­ли­ро­вать мор­ские пу­ти в КНДР

11.01 Ка­на­да по­да­ла жа­ло­бу в ВТО на им­порт­ные по­шли­ны США

11.01 Эко­но­ми­ка Ки­тай пе­ре­ста­ет быть гло­баль­ной "мусоркой"

11.01 Про­да­жа Uniper фин­нам се­рьез­но за­тра­ги­ва­ет раз­лич­ные ин­те­ре­сы Рос­сии

11.01 ЕС обес­по­ко­ен раз­ви­ти­ем Ира­ном про­грам­мы бал­ли­сти­че­ских ра­кет

11.01 Станет ли Мак­рон иг­рать роль Мер­кель для Ев­ро­пы?

11.01 США впер­вые за 60 лет ста­ли чи­стым экс­пор­те­ром га­за

• дальше…

16:57 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

16:15 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

• дальше…

20:12 Прав­да, ложь или ма­ни­пу­ля­ция? Что не так с Ку­пуй українсь­ке

16:15 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

15:46 Бла­го­сло­вен­ный Бо­гу­сла­ев. Пу­тин при­гла­сил Ах­ме­то­ва и Та­ру­ту на Ва­ла­ам

14:22 По­этап­ная от­ме­на санк­ций про­тив Рос­сии - по­ка не те­ма для канц­ле­ра Гер­ма­нии

13:16 Бой­ня в АТО: Что про­изо­шло на Свет­ло­дар­ской ду­ге

11.01 Текст ре­ше­ния су­да о спец­кон­фис­ка­ции $1,5 млрд Яну­ко­ви­ча за­сек­ре­чен из-за про­дол­жа­ю­ще­го­ся рас­сле­до­ва­ния - Енин

11.01 Вто­рой гром. Ок­ку­пан­ты в Кры­му и Кер­чен­ский мост ока­за­лись под при­це­лом укра­ин­ских ра­кет

10.01 Гра­ни ци­низ­ма. Как Са­а­ка­шви­ли за­пи­сал­ся в луч­шие дру­зья Ноздров­ской

10.01 Пе­ре­за­груз­ка Поль­ши: что даст Укра­ине сме­на клю­че­вых поль­ских ми­ни­стров

10.01 Де­ло Ноздров­ской: Ко­гда по­до­зре­ва­е­мый за­явит, что он - жерт­ва ре­жи­ма

10.01 Рас­смот­ре­ние де­ла Яну­ко­ви­ча под угро­зой, - ГПУ

09.01 НАБУ за­вер­ши­ла рас­сле­до­ва­ние де­ла Мар­ты­нен­ко

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Рос­сия со­рва­ла пе­ре­го­во­ры о ми­ро­твор­цах ООН на Дон­бас­се

09.01 Борь­ба с кор­руп­ци­ей мо­жет стать глав­ной ча­стью пла­на Мар­шал­ла для Укра­и­ны

• дальше…

13:55 General Motors по­ка­за­лин­те­рьер бес­пи­лот­ни­ка без ру­ля и пе­да­лей

13:40 Microsoft и Signal ре­а­ли­зу­ют в Skype сквоз­ное шиф­ро­ва­ние

09:36 Чем нам гро­зит ошиб­ка в про­цес­со­рах Intel

08:43 Пред­став­ле­на Lenovo Mirage Solo — пер­вая гар­ни­ту­ра VR с под­держ­кой Google Worldsense

11.01 На CES 2018 по­ка­за­ли об­нов­лен­но­го секс-ро­бо­та Гар­мо­нию

11.01 Аме­ри­кан­ский про­из­во­ди­тель вер­то­ле­тов Bell Helicopter пред­ста­вил кон­цепт ле­та­ю­ще­го так­си

11.01 В США за­по­до­зри­ли смарт­фо­ны Huawei Mate 10 в шпи­о­на­же

11.01 CES 2018: Razer HyperFlux — си­сте­ма бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи энер­гии на мышь через ков­рик

11.01 Не­из­вест­ная ки­тай­ская фир­ма по­стро­и­ла элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

10.01 Project Linda транс­фор­ми­ру­ет смарт­фон Razer в иг­ро­вой но­ут­бук

10.01 CES 2018: Vivo по­ка­за­ла смарт­фон со ска­не­ром от­пе­чат­ков в дис­плее

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

10.01 AT&T раз­вернёт в США се­ти 5G до кон­ца те­ку­ще­го го­да

10.01 Ки­тай­цы сде­ла­ли крос­со­вер с 49-дюй­мо­вой при­бор­кой

10.01 На­ши в Ве­га­се: укра­ин­ские стар­па­ты по­ко­ря­ют ми­ро­вую те­х­вы­став­ку

• дальше…

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно