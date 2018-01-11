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Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни, а не собственной криптовалюты
19:49 11.01.2018 |
Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в четверг.
"Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", - отметили в НБУ.
По мнению регулятора, е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.
"Сейчас изучение этой возможности (внедрения е-гривни - ИФ) в рамках данного проекта продолжается", - сообщили в НБУ.
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