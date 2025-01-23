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«Далі буде тільки гірше»: Трамп вимагає від РФ укласти «угоду» для завершення війни
23:59 22.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і мит проти Москви.
Як повідомляє "Європейська правда", таке Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Американський президент заявив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним". Принагідно він згадав, як "Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів".
"З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ", - наголосив Трамп.
Він заявив, що в разі, якщо "найближчим часом" не буде укладено "угоди" про припинення війни, в нього не буде "іншого вибору, окрім як накласти високі податки, мита і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
"Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "УКЛАСТИ УГОДУ". БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!!" - підсумував президент США.
Зазначимо, що у перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
Пізніше він заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.
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