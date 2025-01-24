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Пентагон: зупинення допомоги США не стосується зброї для ЗСУ
23:54 23.01.2025 |
Указ президента США Дональда Трампа про призупинення на 90 днів міжнародної допомоги Сполучених Штатів не впливає на програми військової допомоги Україні, підтвердили у четвер, 23 січня, в міністерстві оборони США українській службі "Голосу Америки".
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - зазначили в Пентагоні.
Це означає, що контракти на виготовлення зброї за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI), оформлені адміністрацією Джо Байдена, залишаються в силі. Також цей указ Трампа не впливає на будь-яке залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США згідно президентських повноважень щодо передачі озброєнь (PDA), оголошене попереднім президентом.
Доля невійськової допомоги Україні під питанням
Втім, наразі не відомо, як саме указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України. Посольство США в Україні додаткових пояснень з цього приводу не дає і посилається на оприлюднений текст рішення президента, зазначає "Радіо Свобода".
Раніше про те, що указ про призупинення міжнародної допомоги США не стосується військової допомоги Україні, заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Як пояснювало агентство Associated Press, дія указу поширюється на міжнародну допомогу в межах "програм розвитку", яка охоплює діяльність агентств ООН, миротворчі ініціативи, програми підтримки біженців і захисту прав людини.
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