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НБУ изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, - СНБО
17:06 11.01.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляет, что Национальный банк изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства.
"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - отметил секретарь СНБО.
В сообщении СНБО также говорится, что Национальным банком прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.
Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений регулирования этого вопроса.
Также поручено определить государственный регулятор и порядок функционирования рынка криптовалют, порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютних операций, а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.
5 депутатов предлагают Верховной Раде определить Национальный банк регулятором рынка криптовалют в Украине.
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