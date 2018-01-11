НБУ изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляет, что Национальный банк изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства.

"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - отметил секретарь СНБО.

В сообщении СНБО также говорится, что Национальным банком прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений регулирования этого вопроса.

Также поручено определить государственный регулятор и порядок функционирования рынка криптовалют, порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютних операций, а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

5 депутатов предлагают Верховной Раде определить Национальный банк регулятором рынка криптовалют в Украине.