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АНАЛІТИКА

Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits

14:05 22.01.2025 |

Новини IT

 

Компанія Meta анонсувала новий додаток для відеомонтажу під назвою Edits, після того, як відеоредактор CapCut від ByteDance був видалений з App Store та Google Play Store в рамках заборони TikTok.

Глава Instagram Адам Моссері повідомив у Threads, що додаток буде запущений наступного місяця на iOS, а версія для Android з'явиться пізніше. Він додав, що компанія співпрацює з обраними творцями, щоб отримати відгуки про Edits.

"Сьогодні ми анонсуємо новий додаток під назвою Edits, для тих, хто захоплюється створенням відео на своєму телефоні. Зараз багато чого відбувається, але, незважаючи на це, наша мета - надати найкращі інструменти для творців," - написав він.

Моссері зазначив, що додаток матиме набір творчих інструментів, включаючи спеціальну вкладку для натхнення, вкладку для відстеження ідей та високоякісну камеру. Крім того, він дозволить ділитися чернетками своїх робіт з друзями. Він також додав, що творці зможуть побачити, як відео, створені за допомогою Edits, працюють в Instagram після публікації.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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