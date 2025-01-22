Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3

Apple випустила передрелізну версію iOS 18.3 для розробників і публічних бета-тестерів, а також опублікувала повний список нововведень цієї версії системи, пише MacRumors.

Оновлення додає можливості Visual Intelligence для iPhone 16, включаючи управління камерою, додавання подій з постерів чи флаєрів до календаря та можливість визначати рослини й тварин. Також компанія покращила підсумки сповіщень: з'явилася можливість керувати налаштуваннями через екран блокування, а оновлений стиль підсумків робить їх легшими для розрізнення завдяки курсиву.

Також розробники виправили помилки з калькулятором, клавіатурою та відтворенням музики в Apple Music.

iOS 18.3 RC є фінальним варіантом програмного забезпечення. Якщо в системі не буде помилок, оновлення вийде для всіх користувачів вже найближчими днями.

