Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI

16:45 22.01.2025 |

Новини IT

 

Google інвестував понад $1 млрд у компанію Anthropic, яка є конкурентом OpenAI, зміцнюючи свою позицію у стартапі на тлі гонки серед гігантів Кремнієвої долини за розробку передових систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Компанія Alphabet, яка володіє Google, раніше вже інвестувала близько $2 млрд в Anthropic і тепер збільшує свою частку у стартапі.

Anthropic, найбільш відома своїми моделями ШІ сімейства Claude, є одним із провідних стартапів у новій хвилі генеративного ШІ, який створює інструменти для генерації тексту, зображень та коду у відповідь на запити користувачів.

Хоча саме Google створила технологію, на основі якої працюють моделі, такі як Claude та GPT-4 від OpenAI, компанія відстає у комерціалізації цієї потужної технології. Інвестиції в Anthropic є частиною стратегії Google з диверсифікації свого бізнесу у сфері штучного інтелекту та боротьби з сильними конкурентами, такими як Microsoft, Meta та Amazon.

Також повідомляється, що Anthropic перебуває на порозі залучення ще $2 млрд від венчурних інвесторів із Силіконової долини, серед яких Lightspeed Venture Partners. Угода, за словами кількох осіб, знайомих із її деталями, має збільшити оцінку стартапу утричі - до приблизно $60 млрд.

Стартап змагається з такими конкурентами, як OpenAI та xAI Ілона Маска, які разом залучили понад $10 млрд минулого року, а також із Meta (Facebook) та Microsoft.

Доходи Anthropic досягли $1 млрд у річному обчисленні в грудні, що приблизно в 10 разів більше, ніж роком раніше, повідомив один із джерел, знайомий із фінансами компанії.

Попри це, інвестори не очікують, що Anthropic чи її конкуренти стануть прибутковими в найближчому майбутньому через високі витрати на розробку провідних моделей ШІ. Однак вони вірять, що нові прориви у технологіях можуть створити трильйони доларів вартості у перспективі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0325
  0,1336
 0,32
EUR
 1
 43,8735
  0,2316
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес