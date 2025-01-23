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«Європейська солідарність» вимагає проведення закритого засідання Ради через арешт військових командирів
17:04 23.01.2025 |
Фракція "Європейська Солідарність" вимагає проведення позачергового засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і закритого засідання Верховної Ради через арешти військових командирів.
"Ми наполягаємо на позачерговому закритому засіданні комітету з питань нацбезпеки із запрошенням керівництва силових структур, Головнокомандувача і міністра оборони. Також ми наполягаємо на закритому засіданні Верховної Ради, присвяченому аналізу забезпечення ЗСУ зброєю, стану фортифікацій та мобілізації", - йдеться в заяві фракції, оприлюдненій на сайті політичної сили в четвер.
"Європейська солідарність" вважає, що парламент не має права зі сторони спостерігати за спробами дискредитувати Збройні сили України.
Фракція "Європейська Солідарність" назвала дії влади щодо затримки військових командирів спробою перекласти власні прорахунки в недостатньому забезпеченні ЗСУ зброєю, провали зі зведенням фортифікаційних споруд на військовослужбовців та зажадала припинити політично вмотивовані переслідування, наслідки яких можуть бути незворотними.
"ЗСУ - гарант збереження української державності, а нинішні атаки на Армію демотивують солдатів і офіцерів, зв'язують руки командирам середньої ланки перед прийняттям рішень. Фактично це меседж усім командирам: кожного з них за важкі рішення, без яких неможлива війна, можуть підвісити на гачок кримінальних справ і запроторити до в'язниці з космічними заставами", - наголошується в заяві.
На думку "Європейської солідарності", сьогодні потрібно об'єднатися навколо ЗСУ, посилити менеджмент і стратегування оборони, щоб стабілізувати лінію фронту і бути сильнішими перед ворогом і в очах міжнародних партнерів.
Стаття на тему:
23.01.2025 Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
Затримання і арешт бойових офіцерів викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві. Про справу публічно висловились діючі військові, журналісти, експерти і політики.
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