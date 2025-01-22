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АНАЛІТИКА

Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних

 BBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про помилування Росса Ульбріхта, який був засновником торгового майданчика Silk Road ("Шовковий шлях") у даркнеті. Його засудили на два довічні терміни.

У 2015 році суд Мангеттена визнав його винним у поширенні наркотиків, участі у злочинній спільноті, відмиванні грошей, підробці документів та комп'ютерному зламі.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що зателефонував матері Ульбріхта і повідомив їй, що помилував сина.

"Йому дали два довічних терміни плюс 40 років. Це безглуздо!" - заявив Трамп.

На сайті Silk Road, який закрили у 2013 році після арешту Ульбріхта, продавали наркотики, підроблені документи, хакерське обладнання та інші заборонені товари.

Сайт був доступний через захищену мережу Tor, а товари можна було придбати за біткоїни - на той час криптовалюта лише набирала популярності, і Silk Road був одним із небагатьох місць, де її активно використовували.

Це також був один із найбільших торгових майданчиків у даркнеті, оборот сайту, за даними американської влади, становив понад 200 млн доларів.

На суді Ульбріхт казав, що створив сайт у вигляді експерименту, згодом передавши управління іншим людям, і не отримував за нього прибутку.

"Я хотів дати людям можливість робити вибір у своєму житті та мати конфіденційність та анонімність", - казав він на слуханнях.

Після вердикту присяжних Ульбріхт звернувся до судді федерального суду Мангеттена Кетрін Форрест із проханням не призначати довічний термін.

"Я знаю, що ви маєте забрати мої зрілі роки, - сказав він. - Але, будь ласка, лишіть мені мою старість".

Форрест залишилася непохитною і заявила, оголошуючи вирок, що Ульбріхт "нічим не кращий за будь-якого іншого наркоторговця".

Суддя також зазначила, що тривале покарання має бути серйозним попередженням усім, хто захоче наслідувати приклад Ульбріхта.

Трамп раніше натякав, що може пом'якшити вирок Ульбріхту після вступу на посаду.

За його визволення виступала Лібертаріанська партія, яка заявляла, що справа Ульбріхта є прикладом зловживання владою.

Ульбріхт, який має дві вищі освіти, керував "Шовковим шляхом" під псевдонімом Жахливий пірат Робертс, це відсилка до персонажа фільму 1987 року "Принцеса-наречена".

Прокурори заявили, що він також пропонував шість замовних вбивств, у тому числі одне проти колишнього співробітника Silk Road. Однак жодних доказів того, що будь-які вбивства дійсно здійснили, не було.

"Шовковий шлях" отримав свою назву за історичним торговим шляхом з Азії в Європу.

Сайт отримав популярність завдяки повідомленням у ЗМІ та соцмережам.

У судових документах ФБР зазначено, що сайт мав трохи менше мільйона зареєстрованих користувачів, але слідчі сказали, що вони не знають, скільки з них були активними.
Ключові теги: США
 

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