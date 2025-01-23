У «Резерв+» розпочато бета-тестування отримання електронного направлення на ВЛК - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок бета-тестування нового сервісу - електронного направлення на військово-лікарську комісію в застосунку "Резерв+".

"Сьогодні військовозобов'язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим", - написав він у фейсбуці.

Міністр розписав алгоритм роботи нового сервісу:

1. Користувач надсилає запит через "Резерв+".

2. Керівник ТЦК підтверджує запит.

3. Користувач отримує сповіщення з усією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

"У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВВК. Але згодом ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Мета бета-тестування - перевірити роботу нового сервісу разом з користувачами "Резерв+" і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску", - зазначив Умєров.

Долучитись до бета-тестування можна за посиланням https://bit.ly/4gbFuGE

За словами глави відомства, наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони й МОЗ. Умєров наголосив, що вже з осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.