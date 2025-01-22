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З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
10:24 22.01.2025 |
З лютого корпорація Microsoft внесе зміни в процес входу в обліковий запис. Тепер користувачі автоматично залишатимуться в системі, якщо не вийдуть з неї або не скористаються режимом приватного перегляду. Ця зміна особливо важлива для тих, хто використовує загальнодоступні комп'ютери.
Раніше під час входу в обліковий запис Microsoft користувачі могли вибрати, чи залишатися в системі, щоб не вводити дані повторно. Тепер же, щоб уникнути автоматичного входу, необхідно використовувати приватний режим або не забувати виходити з системи після завершення роботи.
Якщо користувач забуде вийти з облікового запису Microsoft, він зможе примусово вийти з нього у всіх браузерах і додатках, окрім консолей Xbox. Ці зміни послідували за недавнім додаванням підтримки ключів доступу для всіх облікових записів Microsoft, що дає змогу використовувати обличчя, відбиток пальця, PIN-код або ключ безпеки для входу в систему.
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