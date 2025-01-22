З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис

З лютого корпорація Microsoft внесе зміни в процес входу в обліковий запис. Тепер користувачі автоматично залишатимуться в системі, якщо не вийдуть з неї або не скористаються режимом приватного перегляду. Ця зміна особливо важлива для тих, хто використовує загальнодоступні комп'ютери.

Раніше під час входу в обліковий запис Microsoft користувачі могли вибрати, чи залишатися в системі, щоб не вводити дані повторно. Тепер же, щоб уникнути автоматичного входу, необхідно використовувати приватний режим або не забувати виходити з системи після завершення роботи.

Якщо користувач забуде вийти з облікового запису Microsoft, він зможе примусово вийти з нього у всіх браузерах і додатках, окрім консолей Xbox. Ці зміни послідували за недавнім додаванням підтримки ключів доступу для всіх облікових записів Microsoft, що дає змогу використовувати обличчя, відбиток пальця, PIN-код або ключ безпеки для входу в систему.