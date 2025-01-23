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АНАЛІТИКА

Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів

10:04 23.01.2025 |

Політика

 

Фракція "Голос" засудила переслідування та дискредитацію військових з боку правоохоронних органів, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в середу ввечері у Телеграм.

"Публічне і необґрунтоване ставлення під сумнів дій військового керівництва, особливо з боку осіб, які не мають достатньої фаховості для реальної оцінки їх доцільності у певний час і на певних ділянках фронту, завдає серйозної шкоди", - цитує народний депутат заяву.

"Ми наголошуємо, що державні інституції повинні діяти виключно в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам країни, а не керуватися вузькополітичними інтересами", - заявила фракція "Голос".

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"Це дуже схоже на пошук "стрілочників" замість справедливого покарання тих, хто "прос*ав" підготовку до війни і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях", - наголосив п'ятий президент Петро Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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