НБУ погіршив прогноз ВВП на 2025 рік до 3,6%, інфляції - до 8,4%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки в поточному році до 3,6% з 4,3% у попередньому жовтневому макроекономічному прогнозі, а інфляції - до 8,4% з 6,9%, свідчить оновлений січневий макропрогноз регулятора, оприлюднений у четвер.

"З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік - до 3,6%. Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Відповідно у 2026-2027 роках очікується помірне прискорення економічного зростання - до близько 4%", - зазначається у пресрелізі.

Центробанк зазначив, що стримувальними факторами для зростання економіки й надалі виступатимуть наслідки війни, що негативно позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу. Проте його відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні та виробничі потужності, збереження доволі м'якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення, наголошує НБУ.

Прогноз зростання ВВП у 2026 на 4,6% регулятор переглянув у бік зниження до 4%. Оцінку зростання економіки на 2027 рік у 4,2% НБУ залишив незмінною.

"У перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу. Інфляція досягне свого піку в II кварталі і з середини року почне знижуватися", - вважає Нацбанк.

Так, за оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало і в січні. При цьому, прогноз повернення показника індексу споживчих цін до цільового показника 5% у 2026 році та його збереження у 2027 році регулятор залишив без змін.

"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році - до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи відсоткової та валютно-курсової політики Національного банку, а також високі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск", - пояснив центробанк.