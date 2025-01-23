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«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
15:54 22.01.2025 |
Isomorphic Labs, дочірнє підприємство Alphabet Inc., може провести випробування розробленого штучним інтелектом (ШІ) лікарського препарату вже цього року, пише Financial Times.
"Ми розглядаємо онкологію, захворювання серцево-судинної системи, нейродегенерацію, всі основні види захворювань, - сказав засновник Isomorphic Labs Деміс Хассабіс в інтерв'ю FT у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. - Думаю, що до кінця цього року в нас буде перший препарат".
"Зазвичай на створення одних ліків іде в середньому від п'яти до 10 років, - зазначив Хассабіс. - Можливо, нам вдасться прискорити цей процес удесятеро, що стане неймовірною революцією у сфері охорони здоров'я".
Раніше Хассабіс повідомляв, що його команда бере участь у шести програмах розробки ліків спільно з компаніями Eli Lilly і Novartis.
У жовтні 2024 року Хассабіс, який також є головним виконавчим директором Google DeepMind, його колега Джон Джампер і біохмік Девід Бейкер здобули Нобелівську премію з хімії за дослідження в галузі "передбачення структури білка". У пресрелізі комітету премії зазначалося, що відкриття цих лауреатів мають "величезний потенціал" і принесуть "величезну користь людству".
Isomorphic, що займається розробленням лікарських препаратів із використанням можливостей ШІ, було виділено з дослідницького підрозділу Google DeepMind 2021 року. Потенціал стартапу привернув увагу великих партнерів із фармацевтичного сектору, які прагнуть знизити витрати і підвищити ефективність дорогого процесу створення ліків, зазначає FT.
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