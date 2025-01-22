Домбровскіс: У 2025 році Київ отримає від ЄС 35 млрд євро

Віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та програми Ukraine Facility.

Про це Домбровскіс написав у соцмережі X за підсумками зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі у середу, 22 січня. "ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 мільярдів євро на 2025 рік", - написав єврочиновник.

Домбровскіс зазначив, що під час зустрічі зі Свириденко вони обговорили "розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".

Раніше Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 мільярда євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility. Ініціатива Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration фінансується за рахунок заморожених російських активів.