Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до того, щоб мільярдери Ілон Маск або Ларрі Еллісон придбали соцмережу TikTok у рамках спільного підприємства з урядом Сполучених Штатів. У разі, якщо платформа не буде продана, їй знову загрожує блокування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.

Трамп запропонував, щоб потенційний покупець передав 50% акцій державі, що забезпечило б отримання необхідного дозволу і надійного партнера.

"У мене є право укладати угоди. Тож я думаю сказати комусь: купіть це і віддайте половину Сполученим Штатам Америки, половину, а ми дамо вам дозвіл, і у вас буде чудовий партнер", - сказав президент США.

Раніше Трамп підписав виконавчий указ, що надає китайській компанії ByteDance, власнику TikTok, 75 днів для продажу американського сегмента бізнесу через побоювання з приводу національної безпеки. У разі відсутності угоди TikTok може бути заборонений у США.

Останніми днями американський президент неодноразово заявляв, що він міг би розглянути можливість купівлі половини компанії американським покупцем і управління нею як спільним підприємством з її нинішнім китайським власником ByteDance на паритетних засадах.

Можливий продаж TikTok таким бізнесменам, як Маск або Еллісон, розглядають як спосіб зберегти роботу застосунку в США, забезпечивши при цьому участь американського уряду в управлінні платформою. Однак деталі такого спільного підприємства і ступінь участі уряду США в TikTok поки залишаються незрозумілими.

"У вас є актив, який не має жодної вартості або має вартість у трильйон доларів. Усе залежить від того, чи дадуть Сполучені Штати дозвіл", - додав Трамп.

За його словами, ця угода зробить TikTok ціннішим, оскільки компанія стане стратегічним партнером уряду США, що забезпечить їй довгострокову прибутковість і успіх.

Нагадаємо, що закон, ухвалений Конгресом США, який забороняє TikTok на території Штатів, 19 січня набув чинності. До того моменту компанія ByteDance не продала платформу, у зв'язку з чим уже з вечора 18 січня соцмережа зникла з магазинів App Store і Google Play. Ба більше, TikTok не працював у тих, у кого було встановлено застосунок, і обійти заборону не допомагав навіть VPN.

Однак із приходом Дональда Трампа соцмережа знову запрацювала. Як ми писали вище, президент США підписав відповідний указ.