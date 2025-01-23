Міноборони не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель продовжити контракт із його головою

Марина Безрукова

Міністерство оборони (МО) не погодило ухвалене 21 січня одностайне рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель (АФО) щодо продовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою строком на один рік, повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

"У вівторок наглядова (рада), ознайомившись із наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт. Сьогодні надійшла незгода від МО", - написала вона в середу у Facebook.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в наглядовій раді АОЗ підтвердили цю інформацію.

Ніколаєнко зазначила, що вже місяць триває боротьба за статути АОЗ і Державного оператора тилу (ДОТ). За її словами, рішенню наглядової ради про продовження повноважень Безрукової передували кілька зустрічей наглядової ради з представниками міністерства, на останній з яких Міноборони передало свої застереження.

На думку члена Громадської антикорупційної ради, наглядова рада під час продовження повноважень керівника АОЗ діяла в межах своєї виключної компетенції, тоді як непогодження цього рішення Міноборони перевищує законні повноваження міністерства та порушує закон.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", наглядова рада наполягатиме на законності свого рішення та його практичній реалізації.

Як повідомлялося, обсяг закупівель через АОЗ становить близько 400 млрд грн.