Подарки для Путина. Чем Украина готова встречать российское вторжение

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Конец года традиционно для военных является поводом подвести итоги. Некий промежуточный итог перевооружения зенитно-ракетного компонента Воздушных Сил был подведен 4 ноября на временной площадке около Александровки (Херсонская область). Тут при участии командующего ВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова прошли масштабные стрельбы ракетчиков ПВО.

По сообщению официальных СМИ, впервые за последние годы были осуществлены 23 пуска расчетами комплексом "Бук-М1" и С-300 (причем двух модификаций - как "ПС", так и "В1"), причем по реальным мишеням - 11 беспилотникам ВР-3 "Рейс". Кроме того, отрабатывалось взаимодействие с войсковой ПВО - расчеты ЗРК "Оса" выполнили еще 20 пусков.

Это была реальная демонстрация тех достижений ракетчиков за последние пару лет. А наша оборонная промышленность в тесном контакте с военными смогла достичь немалого. Был запущен процесс модернизации зенитных ракетных систем. В число приоритетов попали ПЗРК "Стрела", пушечно - ракетный комплекс "Тунгуска", ЗРК "Оса", "Бук - М1" и С-125.

Отметим, что на весну 2014 г. удалось сохранить большую часть современных систем, доставшихся стране после развала СССР. Мало того, используя возможности предприятий военно-промышленного комплекса, удалось в некоторой степени модернизировать отдельные образцы.

С осени 2014 г. начались серьезные работы как по восстановлению количества комплексов, так и по введению в строй ранее снятых с вооружения ЗРК. В итоге к лету 2017 г. серьезно продвинулись в этом направлении. Так, за 2015 г. было восстановлено 38 зенитно-ракетных комплексов, еще 7 - в следующем году. Естественно, что цифры за этот год еще неизвестны, но из отрывочных сведений можно сделать вывод, что масштаб работ еще больше.

Наиболее массово восстанавливались комплексы С-300, чему способствует наличие в стране таких предприятий как ГосККБ "Луч", Жулянский машиностроительный завод "Визар" (при СССР осуществлял сборку ракет для ЗРК С-300), научно - производственное объединение "Павлоградский химический завод" (производство компонентов твердого ракетного топлива), а также серьезный довоенный задел. Ведь к 2013 г. ГП "Укроборонсервис" отремонтировала для МО Украины восемь дивизионов С-300ПС, причем их ресурс был продлен на 5 лет или 5 тыс. часов. Кроме того, предприятия постоянно работали на иностранных заказчиков в деле ремонта комплексов С-300ПС - в частности, Беларуси и Казахстана.

Некоторым открытием для широкой публики стала демонстрация на День Независимости восстановленного комплекса 9K330 "Тор", который был снят с вооружения ВСУ в 2001 г. из-за невозможности поддерживать его в боеготовом состоянии. Тогда же появились сведения, что восстановлением занимается Львовский радиоремонтный завод "ЛОРТА", который собственно говоря занимается и восстановлением ЗРК С-300.

Перед выставкой "Оружие и безопасность-2017" появились также интересные кадры испытаний модернизированного фирмой "Радионикс" комплекса С-125. "Изюминкой" именно этого варианта (а есть еще по крайней мере один - от "Аэротехника-МЛТ") является установка на ракеты новых полуактивных или активных головок наведения, что значительно повышает эффективность комплекса. И хотя эти работы осуществляются в интересах иностранного заказчика - Анголы, однако есть сведения, что вполне реально принятие на вооружение этого варианта модернизации для ВСУ. Тем более, что комплексов С-125 осталось примерно на 20 дивизионов.

И хотя в условиях современной войны применение стационарных средств ПВО является в некоторой степени анахронизмом, однако пока выбирать нам не приходится. Крайне вынужденной мерой выглядит и заинтересованность наших военных (если только СМИ пользуются достоверной информацией) в закупке комплексов "Оса", выставленных недавно иорданским министерством обороны. Ведь закупленные этой ближневосточной страной еще в 1982 г. комплексы уже явно не отвечают современным требованиям и годятся разве, что как источники запчастей. По известной информации, "УкрОборонПром" принял как основной для модернизации вариант Т-38 "Стилет" (разработан и реализуется на экспорт совместно с беларускими компаниями). А при использовании ракет производства КБ "Луч" (а о советских уже нет смысла даже вести речь) меняется 90% электроники и по сути дела единственное, что останется старым так это шасси.

Известно также, что реализуется и программа коренной модернизации ЗРК "Бук". Причем тут кроме продления ресурса старых ракет ведутся работы по внедрению отечественной ракеты ЗР-27, которая была создана ГАХК "Артем", КБ "Луч", НВО "Арсенал" на основе авиационной ракеты класса "воздух-воздух" Р-27, которая выпускается на киевском предприятии ГАХК "Артем" и ныне используется по всему миру на истребителях типа Су-27 и МиГ-29.

Кроме того, в состав комплекса вместо старой станции обнаружения и целеуказания 9С18 "Купол" применяется трёхкоординатная РЛС кругового обзора 80К6М от запорожского НПК "Искра", которая позволяет обнаруживать цели типа Су-27 на расстоянии до 400 километров.

А есть еще разработка ЗРК средней дальности "Полтава", который по некоторым данным планируется принять на вооружение. Реальных сведений о нем немного, однако известно, что базой его будет четырехосный КрАЗ-7634НЕ, а ракета - все та же ЗР-27.

В целом можно говорить, что развитие средств противовоздушной обороны ВСУ демонстрирует последние годы серьезный рывок и уже на нынешнем этапе рассматривается военным и политическим руководством страны как важный фактор устойчивости всей обороны в случае широкомасштабной войны.