Прощай Калашников. Чем ВСУ заменят легендарный советский автомат

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне очередных разговоров о возможности или невозможности передачи Украине летального оружия из США, наша оборонная промышленность и армия продолжает активно переходить на стандарты НАТО.

Причем происходит, как правило, вдалеке от внимания СМИ и довольно быстрыми темпами. Особенно заметен прогресс в деле обеспечения силовых структур стрелковым оружием.

Причем, по всей видимости, решение о переходе на НАТОвский стандарт 5,56 мм уже принято. Об этом свидетельствует целый ряд фактов.

В начале октября концерн "Укроборонпром" презентовал новый автоматический карабин M4 - WAC-47 на базе оружейной системы AR-15. Причем во всех без исключениях сообщениях акцентировалось что это оружие модульной системы и может использовать как патроны 5,56х45 NАТО, так и после перестволизации в полевых условиях - и "советский" 7,62х39. То есть идеальная "машинка" на переходный период, пока окончательно не истощатся советские запасы и не заработает патронный завод (который вполне естественно будут изначально строить под НАТОвский боеприпас).

Примерно в этом же русле киевская фирма "Интерпроинвест" подает и свою модернизацию автомата Калашникова по схеме "булл-пап" под маркой "штурмовой автомат "Вулкан". Он изначально разрабатывался в трех калибрах - 7,62 и 5,45 мм и 5,56х45 NАТО.

Если с переходными моделями все более или менее понятно, то с основными образцами западного стрелкового вооружения до последнего времени было не совсем ясно. Время от времени появлялись фото иностранных инструкторов, которые помогали осваивать те или иные автоматы и ручные пулеметы.

Однако ответ нашелся в совершенно неожиданном месте - на стенде Центрального научно-исследовательного института вооружения и военной техники Вооруженных Сил на выставке "Оружие и безопасность-2017".

В числе многочисленного оружия и военных механизмов, скромненько сообщалось, что проведен комплекс испытаний перед принятием на вооружение стрелкового оружия западного производства. И вот тут числились штурмовая винтовка FN SCAR-L, снайперская винтовка XM201/M2010 и ручной пулемет М-249.

Модульная штурмовая винтовка FN SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) производства бельгийской компании Fabrique Nationale Herstal в варианте SCAR-L, представляет собой оружие под патрон НАТО 5,56×45 мм и с 2004 г. активно заменяет в американских силах специальных операций винтовки М4. Интересно, что в новой винтовке предусмотрена возможность использования штатных магазинов стандарта НАТО.

В 2004 году в качестве дополнения для автомата был разработан 40-мм подствольный гранатомет FN40GL, который имеет некоторые преимущества перед предшественником M203. Нет необходимости взводить курок, если граната не выстрелила, и можно использовать более длинные гранаты.

Винтовка получила широкое распространение в мире и ныне состоит на вооружении, например, полицейского спецназа Франции, федеральной полиции Мексики, военно-морских сил Перу, польского "Бюро охраны правительства", грузинской и литовской армиях. Кстати, именно литовские инструкторы были замечены в одной из сержантских "учебок" ВСУ в ходе занятий по сборке-разборке этого автомата.

Не менее легендарным является и легкий ручной пулемет М-249. Это американский вариант пулемета Minimi, который был разработан в начале 1980-х гг. все той же бельгийской Fabrique Nationale Herstal. Состоит на вооружении многих стран, в том числе в самой Бельгии, США (под обозначением М249 SAW), Канаде (обозначается С9), Австралии (обозначается F-89) и многих других. Пулемет пользуется заслуженной популярностью за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью, заметно превосходящей огневую мощь таких ручных пулеметов как РПК-74, созданных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы.

Отличительная особенность Minimi - возможность использовать для стрельбы как металлическую ленту (штатный метод), так и винтовочные магазины стандарта НАТО (от винтовки М16, резервный вариант) без каких-либо изменений в конструкции. Пулеметы Minimi используются для увеличения огневой мощи пехотных отделений, обеспечивая действенный огонь на дальностях до 600-800 метров, в сочетании с высокой мобильностью.

И наконец то можно официально говорить о том, что в Украине принята на вооружение снайперская винтовка - речь идет о XM201/M2010 калибра 300 Winchester Magnum (7,62×67 мм). Данное оружие состоит с конца 2010 г. исключительно на вооружении армии США и сведений об экспорте в официальных источниках нет.

Боепитание винтовки происходит из отъемных коробчатых однорядных магазинов емкостью 5 патронов, чего вполне достаточно для такого класса оружия.

Винтовка имеет складывающийся влево приклад, который можно отрегулировать под стрелка любой комплекции, присутствует регулировка по длине и по высоте щеки стрелка что делает его действительно удобным как при транспортировке, так и при стрельбе.

Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы увидим процесс массового перевооружения украинской армии на оружие западного образца (в первую очередь это будут конечно Силы Специальных Операций и Высокомобильные Десантные войска), что очевидно скажется весьма положительно на общей боеспособности.