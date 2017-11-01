Финансовые новости
- |
- 01.11.17
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Прощай Калашников. Чем ВСУ заменят легендарный советский автомат
08:56 01.11.2017 |
На фоне очередных разговоров о возможности или невозможности передачи Украине летального оружия из США, наша оборонная промышленность и армия продолжает активно переходить на стандарты НАТО.
Причем происходит, как правило, вдалеке от внимания СМИ и довольно быстрыми темпами. Особенно заметен прогресс в деле обеспечения силовых структур стрелковым оружием.
Причем, по всей видимости, решение о переходе на НАТОвский стандарт 5,56 мм уже принято. Об этом свидетельствует целый ряд фактов.
В начале октября концерн "Укроборонпром" презентовал новый автоматический карабин M4 - WAC-47 на базе оружейной системы AR-15. Причем во всех без исключениях сообщениях акцентировалось что это оружие модульной системы и может использовать как патроны 5,56х45 NАТО, так и после перестволизации в полевых условиях - и "советский" 7,62х39. То есть идеальная "машинка" на переходный период, пока окончательно не истощатся советские запасы и не заработает патронный завод (который вполне естественно будут изначально строить под НАТОвский боеприпас).
Примерно в этом же русле киевская фирма "Интерпроинвест" подает и свою модернизацию автомата Калашникова по схеме "булл-пап" под маркой "штурмовой автомат "Вулкан". Он изначально разрабатывался в трех калибрах - 7,62 и 5,45 мм и 5,56х45 NАТО.
Если с переходными моделями все более или менее понятно, то с основными образцами западного стрелкового вооружения до последнего времени было не совсем ясно. Время от времени появлялись фото иностранных инструкторов, которые помогали осваивать те или иные автоматы и ручные пулеметы.
Однако ответ нашелся в совершенно неожиданном месте - на стенде Центрального научно-исследовательного института вооружения и военной техники Вооруженных Сил на выставке "Оружие и безопасность-2017".
В числе многочисленного оружия и военных механизмов, скромненько сообщалось, что проведен комплекс испытаний перед принятием на вооружение стрелкового оружия западного производства. И вот тут числились штурмовая винтовка FN SCAR-L, снайперская винтовка XM201/M2010 и ручной пулемет М-249.
Модульная штурмовая винтовка FN SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) производства бельгийской компании Fabrique Nationale Herstal в варианте SCAR-L, представляет собой оружие под патрон НАТО 5,56×45 мм и с 2004 г. активно заменяет в американских силах специальных операций винтовки М4. Интересно, что в новой винтовке предусмотрена возможность использования штатных магазинов стандарта НАТО.
В 2004 году в качестве дополнения для автомата был разработан 40-мм подствольный гранатомет FN40GL, который имеет некоторые преимущества перед предшественником M203. Нет необходимости взводить курок, если граната не выстрелила, и можно использовать более длинные гранаты.
Винтовка получила широкое распространение в мире и ныне состоит на вооружении, например, полицейского спецназа Франции, федеральной полиции Мексики, военно-морских сил Перу, польского "Бюро охраны правительства", грузинской и литовской армиях. Кстати, именно литовские инструкторы были замечены в одной из сержантских "учебок" ВСУ в ходе занятий по сборке-разборке этого автомата.
Не менее легендарным является и легкий ручной пулемет М-249. Это американский вариант пулемета Minimi, который был разработан в начале 1980-х гг. все той же бельгийской Fabrique Nationale Herstal. Состоит на вооружении многих стран, в том числе в самой Бельгии, США (под обозначением М249 SAW), Канаде (обозначается С9), Австралии (обозначается F-89) и многих других. Пулемет пользуется заслуженной популярностью за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью, заметно превосходящей огневую мощь таких ручных пулеметов как РПК-74, созданных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы.
Отличительная особенность Minimi - возможность использовать для стрельбы как металлическую ленту (штатный метод), так и винтовочные магазины стандарта НАТО (от винтовки М16, резервный вариант) без каких-либо изменений в конструкции. Пулеметы Minimi используются для увеличения огневой мощи пехотных отделений, обеспечивая действенный огонь на дальностях до 600-800 метров, в сочетании с высокой мобильностью.
И наконец то можно официально говорить о том, что в Украине принята на вооружение снайперская винтовка - речь идет о XM201/M2010 калибра 300 Winchester Magnum (7,62×67 мм). Данное оружие состоит с конца 2010 г. исключительно на вооружении армии США и сведений об экспорте в официальных источниках нет.
Боепитание винтовки происходит из отъемных коробчатых однорядных магазинов емкостью 5 патронов, чего вполне достаточно для такого класса оружия.
Винтовка имеет складывающийся влево приклад, который можно отрегулировать под стрелка любой комплекции, присутствует регулировка по длине и по высоте щеки стрелка что делает его действительно удобным как при транспортировке, так и при стрельбе.
Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы увидим процесс массового перевооружения украинской армии на оружие западного образца (в первую очередь это будут конечно Силы Специальных Операций и Высокомобильные Десантные войска), что очевидно скажется весьма положительно на общей боеспособности.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Бывший глава "Госинвестпроекта" Каськив экстрадирован в Украину - генпрокурор
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай Калашников. Чем ВСУ заменят легендарный советский автомат
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
|Лавров возмутился заявлениями Курта Волкера о миротворцах
|Обострение в АТО: Что кроется за обстрелами Водяного
|В России задержали экс-главу ДУСі Игоря Бакая
|Украинские компании начали страховать от хакерских атак
|Почему Тимошенко проиграла выборы в объединенных территориальных громадах
|НБУ упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов
Это интересно
|У электрокаров Nissan будет особый голос
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом