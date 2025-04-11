На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі 11 квітня держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції за результатами засідання, передає кореспондент "Європейської правди".

Гілі наголосив, що задоволений результатами засідання Контактної групи, на якому Україні пообіцяли додатково військової допомоги на 21 млрд євро.

"Ми з міністром Пісторіусом спільно провели сьогоднішнє засідання. 51 країна і партнер були залучені до Контактної групи, з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Нові зобов'язання щодо військової допомоги, оголошені сьогодні в рамках Контактної групи, становлять понад 21 мільярд євро", - наголосив Гілі.

"Цього року Велика Британія витратить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найвищим показником за всю історію. Сьогодні я оголошую про виділення 350 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 400 млн євро) для того, щоб ця підтримка потрапила до українських бійців на передовій. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні і тисячі нових безпілотників", - повідомив він.

Гілі також додав, що 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 170 млн євро) буде виділено на ремонт і обслуговування бойової техніки.

"Це є частиною нових зусиль, спрямованих на ремонт 3000 українських транспортних засобів, які можуть бути повернуті в боротьбу з Путіним в найближчі місяці", - підкреслив міністр оборони Британії.

Раніше повідомлялося, що в рамках "брюссельського Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

А Литва має намір виділити Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне.