Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно

Космічний симулятор Star Citizen студії Cloud Imperium Games продовжує встановлювати фінансові рекорди: за 12 років розробки проєкт залучив понад $800 мільйонів, проте дата офіційного релізу залишається невизначеною.

Початково Star Citizen планували випустити у 2014 році, але амбіції розробників та постійне додавання нових функцій призвели до численних затримок. Наразі гра перебуває у стадії платного публічного альфа-тестування, яке регулярно оновлюється.

Окрім основної багатокористувацької частини, розробляється окрема сюжетна кампанія Squadron 42 із зірковим акторським складом, включно з Марком Геміллом (Mark Hamill) та Гері Олдманом (Gary Oldman).

Попри тривалу розробку та відсутність конкретної дати виходу, спільнота гравців продовжує підтримувати проєкт фінансово, сподіваючись на успішне завершення та випуск гри.