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Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
10:52 10.04.2025 |
Космічний симулятор Star Citizen студії Cloud Imperium Games продовжує встановлювати фінансові рекорди: за 12 років розробки проєкт залучив понад $800 мільйонів, проте дата офіційного релізу залишається невизначеною.
Початково Star Citizen планували випустити у 2014 році, але амбіції розробників та постійне додавання нових функцій призвели до численних затримок. Наразі гра перебуває у стадії платного публічного альфа-тестування, яке регулярно оновлюється.
Окрім основної багатокористувацької частини, розробляється окрема сюжетна кампанія Squadron 42 із зірковим акторським складом, включно з Марком Геміллом (Mark Hamill) та Гері Олдманом (Gary Oldman).
Попри тривалу розробку та відсутність конкретної дати виходу, спільнота гравців продовжує підтримувати проєкт фінансово, сподіваючись на успішне завершення та випуск гри.
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