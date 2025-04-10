Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно

10:52 10.04.2025 |

Новини IT

 

Космічний симулятор Star Citizen студії Cloud Imperium Games продовжує встановлювати фінансові рекорди: за 12 років розробки проєкт залучив понад $800 мільйонів, проте дата офіційного релізу залишається невизначеною.

Початково Star Citizen планували випустити у 2014 році, але амбіції розробників та постійне додавання нових функцій призвели до численних затримок. Наразі гра перебуває у стадії платного публічного альфа-тестування, яке регулярно оновлюється.

Окрім основної багатокористувацької частини, розробляється окрема сюжетна кампанія Squadron 42 із зірковим акторським складом, включно з Марком Геміллом (Mark Hamill) та Гері Олдманом (Gary Oldman).

Попри тривалу розробку та відсутність конкретної дати виходу, спільнота гравців продовжує підтримувати проєкт фінансово, сподіваючись на успішне завершення та випуск гри.

За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8767  0,13 0,32 41,5067  0,14 0,33
EUR 45,0950  0,17 0,37 45,9243  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес