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Reuters: республіканці непублічно обурюються роллю Віткоффа в переговорах щодо України
23:58 11.04.2025 |
Окремі дії та заяви посланника президента США Стіва Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.
Про це довідалось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Як ідеться в матеріалі, Віткофф отримав певну підтримку від членів Республіканської партії, скептично налаштованих щодо України, але його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців - які вважають, що адміністрація занадто різко розвернулася в бік Москви.
За інформацією співрозмовників Reuters, саме Віткофф запросив до США директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який став представляти Москву на переговорах щодо України.
При цьому через запрошення не лише довелось скасувати санкції проти Дмитрієва; посланник Трампа вирішив організувати зустріч у своїй резиденції всупереч рекомендаціям з національної безпеки, пише агентство.
"За словами двох людей, поінформованих із ситуацією, це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті. Американські посадовці уникають приймати у себе вдома посадовців з Росії, яка володіє сучасними можливостями розвідки. Вечерю перенесли в Білий дім", - ідеться в матеріалі.
Через менш як два дні після зустрічі з Дмитрієвим Віткофф зустрівся з Трампом і сказав йому, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні - це визнати російськими чотири області України, які вона незаконно анексувала у 2022 році, стверджують сім джерел Reuters.
На зустрічі був присутній генерал Кіт Келлог, який нині є спецпредставником президента США щодо України, й він виступив проти пропозиції Віткоффа. Келлог пояснив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку віддати ці території Росії, кажуть два співрозмовники агентства.
Це, а також інші публічно озвучені заяви Віткоффа викликали обурення в деяких працівників Білого дому й у Республіканській партії. Приміром, після скандального інтервʼю посланника Трампа Такеру Карлсону великий донор Республіканської партії Ерік Левін заявив, що "Віткофф повинен піти".
"Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа в інтерв'ю Карлсона, що після цього зателефонували раднику з національної безпеки Майку Волцу і держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися, за словами людини, знайомої з цими дзвінками", - ідеться в матеріалі.
Водночас, пише Reuters, у Віткоффа є чимало захисників в адміністрації Трампа. Вони кажуть, що посланника несправедливо критикують представники "яструбиного" крила Республіканської партії; крім того, Віткофф і Трамп досі підтримують міцні особисті стосунки.
У пʼятницю Стів Віткофф утретє прибув до Росії для зустрічі з Владіміром Путіним.
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