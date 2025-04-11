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АНАЛІТИКА

У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»

 

Командувач Військово-морськими силами Естонії Іво Вярк заявив, що рано-вранці в п'ятницю, 11 квітня, затримано нафтовий танкер Kiwala, який є частиною російського «тіньового флоту».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ERR.

Зазначається, що Естонія почала готуватися до операції ще у четвер увечері, а сама операція почалася о третій ночі. О 04.19 танкер Kiwala увійшов у води Естонії.

За даними MarineTraffic, тепер судно знаходиться на схід від острова Аегна, поряд з ним два військові кораблі.

Судно було під санкціями у зв'язку з попередньою діяльністю в Європейському Союзі та прямувало до порту в Усть-Луга (РФ).

У танкера не було прапора, а такі судна не мають права на пересування.

У ході затримання судна перевіряється його технічний стан та документи екіпажу. В операції було задіяно гелікоптер.

Загалом на танкері перебуває 24 особи.

За даними естонської влади, капітан судна - громадянин Китаю, який співпрацює зі слідством.

За інформацією українського порталу WarSanctions, це судно з російського «тіньового флоту», яке займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Власники та керуючі судном регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією та приховати справжніх одержувачів.

Останнім часом судно ходило під прапором Джибуті.
 

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