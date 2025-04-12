Оподаткують всі доходи, отримані через інтернет: Гетманцев розкрив деталі законопроєкту Мінфіну

Розроблений Міністерством фінансів законопроєкт зобов'яже популярні інтернет-платформи автоматично стягувати 10% податку з доходів користувачів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю Mind.

"Існують електронні платформи, що надають певні послуги. Наприклад, це замовлення таксі, доставка їжі, пошук підрядників і різних спеціалістів. Згідно з чинним податковим законодавством, усі такі виконавці та підрядники (таксисти, кур'єри тощо), які зареєстровані на цих платформах, самостійно повинні декларувати свої доходи та сплачувати з них податки - 18% ПДФО та 5% військового збору", - зауважив голова Комітету.

Водночас, за його словами, "цього практично ніхто не робить, а можливості ДПС для контролю таких платників податків украй обмежені".

"Втім це не означає, що кожен платник, який отримує дохід, але не звітує про нього та не виконує податкових зобов'язань, не перебуває під постійною загрозою відповідальності.

"Міністерство фінансів розробило та оприлюднило законопроєкт, який передбачає знижену ставку для таких доходів, а також успадкує європейську практику регулювання діяльності подібних платформ. А саме: вони утримуватимуть ПДФО за ставкою 5% та 5% військового збору з доходу самозайнятих осіб і звітуватимуть про це перед ДПС. Тобто онлайн-сервіси стануть податковими агентами. Причому незалежно від того, зареєстровані вони в Україні чи за її межами", - пояснив Гетманцев.

Він запевнив, що на сьогодні немає критичних зауважень щодо цього законопроєкту, у тому числі від бізнесу.

"Тому я прогнозую, що в найближчі три-чотири місяці його буде ухвалено... За нашими оцінками, державний бюджет зможе додатково отримувати до 10 млрд грн на рік після того, як цифрові платформи дістануть статус податкових агентів. Хоча ця цифра дуже умовна й насправді надходження можуть виявитися значно більшими", - додав Гетманцев.

Раніше колега Гетманцева за комітетом Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") повідомила, що Мінфін також пропонує зобов'язати цифрові платформами торгівлі (OLX, Prom, Rozetka і т.д.) передавати до Податкової служби дані про продавців та їх доходи, незалежно від розміру.

За її словами, цим законопроектом також передбачено, що такі цифрові платформи також будуть податковими агентами та мають утримувати з отриманих продавцями - фізичними особами доходів ПДФО та військовий збір.

Згодом Гетманцев фактично підтвердив це. Водночас він зауважив, що Мінфін ще не вніс цей законопроєкт до Верховної Ради і у ньому можливі зміни.

"Можу запевнити, що у будь-якому випадку, Комітет не пропустить законопроєкт без неоподаткованого мінімуму для людей, що продають власні вживані речі", - написав Гетманцев у Telegram.

Що відомо про оподаткування продажу товарів через інтернет

Тим часом, Державна податкова служба України перевіряє суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів.

До березня такі перевірки мали скоріше точковий характер. Однак з 1 березня поточного року податківці почали отримувати із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

* громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

* фізичних осіб - підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.