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Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
14:05 10.04.2025 |
До кінця поточного десятиліття світовий попит на електроенергію для центрів з обробки даних зі штучним інтелектом збільшиться більш ніж у чотири рази.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Відповідно до підготовленого документа, до 2030 року глобальний попит на електроенергію для центрів обробки даних збільшиться більш ніж удвічі. Штучний інтелект стане головною рушійною силою цього зростання.
За прогнозами МЕА, попит лише на спеціалізовані центри з обробки даних зі ШІ зросте більш ніж у чотири рази.
Зазначається, що обробка даних, в основному для штучного інтелекту, споживатиме лише в США до 2030 року більше електроенергії, ніж виробництво сталі, цементу, хімікатів та всіх інших енергоємних товарів разом узятих.
Сьогодні один центр з обробки даних споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 000 домогосподарств, але деякі з тих, що зараз будуються, потребуватимуть у 20 разів більше.
За прогнозами МЕА, попит на технологію штучного інтелекту потребуватиме майже стільки енергії до кінця цього десятиліття, скільки Японія використовує сьогодні, але лише близько половини цього попиту, ймовірно, буде задоволено з відновлюваних джерел.
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