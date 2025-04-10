Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії

14:05 10.04.2025 |

Новини IT

 

До кінця поточного десятиліття світовий попит на електроенергію для центрів з обробки даних зі штучним інтелектом збільшиться більш ніж у чотири рази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Відповідно до підготовленого документа, до 2030 року глобальний попит на електроенергію для центрів обробки даних збільшиться більш ніж удвічі. Штучний інтелект стане головною рушійною силою цього зростання.

За прогнозами МЕА, попит лише на спеціалізовані центри з обробки даних зі ШІ зросте більш ніж у чотири рази.

Зазначається, що обробка даних, в основному для штучного інтелекту, споживатиме лише в США до 2030 року більше електроенергії, ніж виробництво сталі, цементу, хімікатів та всіх інших енергоємних товарів разом узятих.

Сьогодні один центр з обробки даних споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 000 домогосподарств, але деякі з тих, що зараз будуються, потребуватимуть у 20 разів більше.

За прогнозами МЕА, попит на технологію штучного інтелекту потребуватиме майже стільки енергії до кінця цього десятиліття, скільки Японія використовує сьогодні, але лише близько половини цього попиту, ймовірно, буде задоволено з відновлюваних джерел.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4031
  0,1280
 0,31
EUR
 1
 45,8415
  0,2944
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8767  0,13 0,32 41,5067  0,14 0,33
EUR 45,0950  0,17 0,37 45,9243  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес