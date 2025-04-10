Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?

Як змінилися штрафи за відсутність ОСЦПВ у 2025 році?

Автомобілістам належить штраф за відсутність страховки 2025 - від 425 до 850 гривень. Дорогами України заборонено пересуватися без ОСЦПВ. Така вимога стосується не лише власників/водіїв легкових та вантажних автомобілів. На сайті надійної СК можна оформити страховку на мопед, мотоцикл, квадроцикл за наявності прав водія категорії А або А1.

Поліс під час воєнного стану

Початок повномасштабних бойових дій не спричинив скасування ОСЦПВ в Україні - поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності потрібен для забезпечення безпеки дорожнього руху. Раніше страховка не була потрібна деяким категоріям громадян:

учасникам бойових дій;

особам, які отримали інвалідність через війну;

постраждалим під час Революції Гідності;

людям з інвалідністю І та ІІ груп.

Після 1 січня 2025 року такі категорії мають оформляти ОСЦПВ. Їм надається право на знижку 50% під час документального підтвердження пільги.

Зміни при оформленні полісу після 1 січня

Нововведень, які зараз використовуються для оформлення поліса, багато. Ми зібрали їх у таблиці.

Збільшені виплати Замість 160 000 гривень на ремонт авто та 320 тис на лікування одного потерпілого, тепер максимум збільшено до 250 000 та 500 000. Підвищення вартості полісу Приблизно вдвічі. Кожна СК тепер встановлює ціну ОСЦПВ самостійно, пропонує клієнтам бонуси та знижки.. скасування франшизи СК враховує вартість збитків повністю. Не залишається частини, яку страхувальник відшкодовує самостійно. Необхідність купувати страховку пільговикам Категорії громадян перераховані вище. При передачі управління іншим особам (не пільговикам) поліс слід купувати за повну ціну. Обов'язкове пряме регулювання Звертайтеся за компенсацією до свого страховика, а не до компанії винуватця ДТП Не враховується коефіцієнт зносу СК має повернути потерпілий транспортний засіб у стан до ДТП.

Що залишилося незмінним? Лише сума штрафу за відсутність поліса. Як і раніше, вона варіюється від 425 до 850 гривень.

Кількість страховок на один автомобіль

Планується, що буде лише одна страховка на транспортний засіб. Друга (яка була оформлена пізніше) визнається недійсною. Наведемо приклад. Після придбання автомобіля новий власник купує страховку заново.

Колишній власник машини повинен розірвати договір ОСЦПВ, повернути собі частину грошей, продати/подарувати автоцивілку іншій людині. В ідеалі переоформлення страхового договору на нового власника машини (така норма вважається європейською).

Планується, що другий поліс вважатимуть недійсним. Під час зупинки поліцією або під час перевірки під час перетину блокпоста водій може отримати штраф (як за відсутність документа). У разі ДТП дійсним вважатиметься поліс, який залишився у колишнього власника.

Можливо, він не зберігся (якщо оформлявся паперовий варіант в офісі компанії). Ще гірше - термін дії минув до дорожньо-транспортної пригоди.

Поки що систему перевірки кількості страховок не введено. Вона тестується. Зміна може бути введена відразу після вирішення технічної сторони питання.

Запланована новація - гроза для порушників

Ми відповімо на запитання: як уникнути штрафу за ОСЦПВ. Вчасно оформлюйте страховку, перевіряйте термін її дії на сайті МТСБУ. Найчастіше за кілька днів чи тиждень страхувальнику передзвонює менеджер СК та нагадує про необхідність продовження. Ви маєте можливість вчасно оформити новий поліс.

З 1 січня 2025 року на законодавчому рівні встановлено важливе правило. Камери відеоспостереження мають зчитувати номери транспортних засобів, що переміщуються дорогами України. У такому разі наявність страховки перевірялася б автоматично за державним номером автомобіля.

Планувалося, що порушник отримуватиме кілька штрафів щодня (поки не купить ОСЦПВ). Наведемо приклад. Автомобіль 5 разів проїжджав повз місце зі встановленою відеокамерою. Сума штрафу вважалася б так: 425 х 5 = 2125 гривень. Водій не сплатив його протягом 15 днів (термін встановлено законом)? Розмір збільшився б до 4240 гривень.

Поки що новація не стала реальністю лише через технічні причини. Його можуть запровадити будь-якої миті.

Як захистити себе від сплати штрафу

Бажаєте захистити себе від нарахування штрафу? При купівлі машини одразу переоформлюйте поліс на своє ім'я. За наявності пільг купуйте страховку з 50% знижкою. Не чекайте на прийняття законопроекту №12295, розрахованого на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю через війну. Чи з'явиться можливість використовувати пільгу? Вам компенсують частину грошей.

Не ставитеся до покупців машин на вторинному ринку та пільгових категорій громадян? Вчасно оформлюйте страховий договір у надійній компанії:

Вкажіть номер телефону та поспілкуйтеся з менеджером. Розкажіть йому про всі нюанси, важливі під час оформлення договору. Отримайте текст договору електронною поштою. Прочитайте його. Перерахуйте гроші з банківської картки. Через 2-5 хвилин ознайомтеся з електронним полісом у форматі PDF, надісланому по e-mail. Роздрукуйте його на випадок, якщо смартфон розрядиться.

Возіть поліс із собою та показуйте його на вимогу. Ви не отримаєте штрафу. У разі ДТП вашу громадянську відповідальність буде захищено.