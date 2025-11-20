Авторизация

УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною

Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.

За результатами моніторингу виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини у III кварталі 2025 року, за якими підвищення цін перевищило 30% та не забезпечено виконання в межах толерансу, визначеного умовами договору, станом на 20 листопада до 97 учасників-порушників, які не виконали свої зобов’язання за укладеними договорами, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасником-продавцем, зобов’язання перед яким були порушені: до 51 учасника — на 1 місяць (станом на 6.11.2025 було застосовано 45 санкцій, включаючи 6 за період з 6.11.2005 року по 20.11.2025), до 18 — на 2 місяці (станом на 6.11.2025 було застосовано 14 санкцій, включаючи 4 за поточний період), до 28 — на 3 місяці (станом на 6.11.2025 було застосовано 21 санкцію, включаючи 7 за поточний період). До одного учасника порушника застосована санкція у вигляді зупинення допуску до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на 3 місяці.

Крім того, до 207 учасників-порушників застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до участі у біржових торгах за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» до повного погашення заборгованості перед біржею (станом на 6.11.2025 було застосовано 185 санкцій, включаючи 22 за період з 6.11.2005 року по 20.11.2025).

Застосування санкцій є вимушеним заходом, спрямованим на забезпечення належного виконання договорів, дотримання принципів відкритості, прозорості та чесної конкуренції на біржових торгах.

Біржовий Комітет УЕБ, який розглядає випадки порушень правил торгів і в кожному окремому випадку ухвалює рішення щодо застосування санкцій, наголошує на необхідності суворого дотримання покупцями та продавцями необробленої деревини своїх договірних зобов’язань для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,14 0,32 42,2450  0,13 0,32
EUR 48,6951  0,06 0,11 48,7250  0,07 0,14

