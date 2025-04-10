Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
18:07 09.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп пригрозив компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) податком у 100%, якщо вона не створить виробництво на території США.
Про це повідомляє Reuters.
"TSMC, я не давав їм жодних грошей. Я лише сказав, що якщо ви не збудуєте тут свій завод, то заплатите великий податок", - заявив Трамп.
TSMC - провідний виробник мікросхем у світі - у березні оголосив, що планує інвестувати 100 млрд дол у розширення своїх потужностей у США, включаючи будівництво п'яти заводів.
Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за рішення виділити 6,6 млрд дол у вигляді грантів для американського підрозділу TSMC у Феніксі. Він вважає, що компанії такого рівня не потребують державного фінансування.
Окрім цього, компанії загрожує штраф у понад 1 млрд дол у межах розслідування порушень експортного контролю США.
TSMC виробила чипи для китайської компанії Sophgo, які відповідали параметрам чипів Huawei. Huawei входить до американського списку обмежень, що забороняє використання технологій зі США для виробництва продукції для компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України
|Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів
Бізнес
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів
|Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P