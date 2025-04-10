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АНАЛІТИКА

Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем

 

Президент США Дональд Трамп пригрозив компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) податком у 100%, якщо вона не створить виробництво на території США.

Про це повідомляє Reuters.

"TSMC, я не давав їм жодних грошей. Я лише сказав, що якщо ви не збудуєте тут свій завод, то заплатите великий податок", - заявив Трамп.

TSMC - провідний виробник мікросхем у світі - у березні оголосив, що планує інвестувати 100 млрд дол у розширення своїх потужностей у США, включаючи будівництво п'яти заводів.

Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за рішення виділити 6,6 млрд дол у вигляді грантів для американського підрозділу TSMC у Феніксі. Він вважає, що компанії такого рівня не потребують державного фінансування.

Окрім цього, компанії загрожує штраф у понад 1 млрд дол у межах розслідування порушень експортного контролю США.

TSMC виробила чипи для китайської компанії Sophgo, які відповідали параметрам чипів Huawei. Huawei входить до американського списку обмежень, що забороняє використання технологій зі США для виробництва продукції для компанії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Таїланд, США
 

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